10 lucruri pe care fiecare femeie ar trebui sa le stie despre creierul barbatilor

Cele mai populare notiuni despre creierul barbatilor se bazeaza pe studii asupra tinerilor cu varste cuprinse intre 18 si 22 de ani.

Dar creierul barbatilor trece prin multe schimbari de-a lungul vietii, ceea ce contrazice cunostintele generalizate pe care le avem despre comportamentul lor. Descopera 10 lucruri interesante despre mintea barbatilor, pe care ar trebui sa le stii:

Si barbatii isi doresc relatii stabile, pe termen lung

Exista conceptia ca femeile isi doresc sa se casatoreasca, pe cand barbatii evita sa-si asume angajamente pe termen lung. Dar adevarul este cu totul altul. Infidelitatea apare cel mai des in randul barbatilor sub varsta de 30 de ani, potrivit unui studiu citat de livescience.com. Unii barbati au dificultati in asumarea angajamentelor pe termen lung, o problema care ar putea fi genetica, potrivit unui studiu realizat in anul 2008. Barbatii care nu au ‘gena promiscuitatii’, aproximativ 60% din toata populatia, au sanse mai mari de a se casatori.

foto main pixabay

