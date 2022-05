Netflix anunta data premierei si primele imagini din filmul The Gray Man

The Gray Man poate fi văzut începând cu 22 iulie pe Netflix

comunicat de presa:

Regizori: Anthony Russo, Joe Russo

Scenariști: Joe Russo, Christopher Markus, Stephen McFeely

Produs de: Joe Roth, Jeffrey Kirschenbaum, Anthony Russo, Joe Russo, Mike Larocca, Chris Castaldi

Producători executivi: Patrick Newall, Christopher Markus, Stephen McFeely, Jake Aust, Angela Russo-Otstot, Geoff Haley, Zack Roth, and Palak Patel

Bazat pe seria de cărți: The Gray Man de Mark Greaney

Cu: Ryan Gosling, Chris Evans, Ana de Armas, Jessica Henwick, Wagner Moura, Dhanush, Billy Bob Thornton, Alfre Woodard, Regé-Jean Page, Julia Butters, Eme Ikwuakor, Scott Haze

Despre The Gray Man:

The Grey Man este agentul CIA Court Gentry (Ryan Gosling), alias Sierra Six. Scos dintr-un penitenciar federal și recrutat de mentorul său, Donald Fitzroy (Billy Bob Thornton), Gentry a fost cândva un mercenar iscusit, dar sancționat de Agenție. Acum însă situația s-a schimbat, iar ținta este chiar Six, vânat pe tot globul de Lloyd Hansen (Chris Evans), parte dint-un fost grup CIA, căruia nu-i va sta nimic în cale pentru a-l elimina. Însă agentul Dani Miranda (Ana de Armas) îi vine în ajutor. Și va avea nevoie.

Ryan Gosling este The Gray Man și Chris Evans este adversarul său psihopat în thriller-ul produs de Netflix/AGBO și regizat de Anthony și Joe Russo, din distribuție făcând parte Ana de Armas, Regé-Jean Page, Billy Bob Thornton, Jessica Henwick, Dhanush, Wagner Moura și Alfre Woodard. Bazat pe romanul The Gray Man, scris de Mark Greaney, scenariul este realizat de Joe Russo, Christopher Markus și Stephen McFeely. Producătorii sunt Joe Roth, Jeffery Kirschenbaum, Joe Russo, Anthony Russo, Mike Larocca și Chris Castaldi, iar producătorii executivi sunt Patrick Newall, Christopher Markus, Stephen McFeely, Jake Aust, Angela Russo-Otstot, Geoff Haley, Zack Roth și Palak Patel.

Vizionare placuta