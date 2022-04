Alina Eremia lansează cel de-al doilea Piano Session: 'Arată-mi'

“Arată-mi” este a doua piesă din seria de piese nelansate. Este o piesă despre speranța în începuturi noi.

”Arată-mi”, cea de-a doua piesă lansată in cadrul noului concept artistic gândit de Alina, este on acum pe YouTube sub varianta de Piano Session, în timp ce pe toate platformele de streaming piesa poate să fie ascultată în versiunea oficială. ”Ce-ar spune sufletul”, prima lansare a acestei serii de piese, a reușit să urce într-o săptămână pe #36 în Trending YouTube România, având peste 350.000 de views.

<<“Arată-mi” este a doua piesă din seria de piese nelansate. Este o piesă despre speranța în începuturi noi. Mă duce cu gândul la răsărit, când soarele se întrevede printre nori și știi că o iei de la capăt. La fel se întamplă și în iubire. E nevoie să vezi lumina și să lași umbrele în spate. Eram în sesiune cu Theea și Costi Dominteanu, care cântă armonii la pian. Cand le-am găsit pe cele care să ne inspire, piesa parcă s-a scris de la sine. E o plăcere să lucrezi cu oameni talentați.>>– ne spune Alina.

Piesa a fost scrisă alături de Theea, iar de producție s-a ocupat Costi Dominteanu. DOP-ul acestui Piano Session a fost Vladimir Zlate, în timp ce producția videoclipului a fost realizată de Loops Production.

Alina Eremia este una din cele mai iubite artiste din România, dar și unul din cele mai mari proiecte muzicale, având o serie impresionantă de no.1 pe radio și peste 500M views pe YouTube. Hit-uri precum „Noi” sau „Dependența mea” sunt incluse pe albumul DEJA VU, premiat cu “Best Album” la The Artist Awards 2021. De curând, Alina a fost aleasă să facă parte din juriul primului talent & reality show produs de HBO Europa numit ONE TRUE SINGER.

Vizionare placuta