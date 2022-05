Lady Gaga a lansat piesa 'Hold My Hand' de pe coloana sonoră a filmului 'TOP GUN: MAVERICK'

Filmul, distribuit Paramount Pictures (RO Image), va avea premiera în România pe 27 mai

comunicat de presa:

Lady Gaga a lansat piesa „Hold My Hand” de pe coloana sonoră „Top Gun: Maverick”, unul dintre cele mai așteptate blockbustere ale anului. Noua melodie a fost produsă Lady Gaga, BloodPop© și Benjamin Rice, iar versiunea ce se va regăsi pe coloana sonoră „Top Gun: Maverick” beneficiază de intervenții de compoziție și producție din partea lui Harold Faltermeyer și a laureatului Premiului Academiei Hans Zimmer. „Hold My Hand” marchează revenirea lui Gaga la scrierea și producerea unei melodii pentru film, după succesul coloanei sonore „A Star is Born” din 2018, care i-a adus artistei un premiu Oscar, patru premii Grammy, un premiu BAFTA, un premiu Globul de Aur și un premiu Critics’ Choice.

„Când am scris aceast cântec pentru Top Gun: Maverick, nici nu am realizat multiplele nivele pe care le adresează, de la sufletul filmului, psihicul meu până la natura lumii în care trăim. Lucrez la el de ani de zile, perfecționându-l, încercând să-l fac al nostru. Am vrut ca această melodie să exprime modul în care împărtășim nevoia noastră profundă de a fi înțeleși și de a încerca să înțelegem – dorința de a fi aproape atunci când ne simțim atât de departe și capacitatea de a sărbători eroii vieții”, a declarat Gaga despre noua piesă. Iar într-un mesaj publicat pe Instagram a scris: „Le sunt foarte recunoscătoare lui Tom Cruise, Hans Zimmer şi Joe Kosinski pentru această oportunitate. A fost o experienţă frumoasă să lucrez cu ei. Eu, BloodPop, Ben Rice şi toţi cei care au lucrat la melodie alături de noi suntem încântaţi să o împărtașim cu voi. Acest cântec este o scrisoare de dragoste către lume în timpul și după o perioadă foarte grea. Mi-am dorit de mult timp să o ascultați și sunt foarte încântată să v-o dăruiesc”

“Top Gun: Maverick” va apărea în cinematografe pe 27 mai. Acțiunea îl prezintă Pete „Maverick” Mitchell (Tom Cruise) după mai bine de treizeci de ani de serviciu ca unul dintre cei mai buni aviatori ai marinei. Maverick este în locul perfect, încercând să-și întreaca limitele ca pilot de testare și evitând avansarea în grad care l-ar fi pus la pământ. Când se trezește că antrenează un detașament de absolvenți TOPGUN pentru o misiune specială pe care niciun pilot în viață nu a mai văzut-o, Maverick îl întâlnește pe Lt. Bradley Bradshaw (Miles Teller), indicativ de apel: „Rooster”, fiul regretatului prieten al lui Maverick și Ofițer de interceptare radar Lt. Nick Bradshaw, alias „Goose”. Confruntându-se cu un viitor incert și cu fantomele trecutului său, Maverick este pus față în față cu propriile sale temeri, culminând cu o misiune care cere sacrificiul suprem de la cei care vor fi aleși.

