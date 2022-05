Horoscop spiritual: Mantra zodiei tale pentru luna iunie 2022

Astrologie: Află care este mantra zodiei tale pentru luna iunie a acestui an.

Acesta este semnul Universului că timpul nu așteaptă pe nimeni. Suntem deja la jumătatea acestui an, iar divinitatea ne spune că este momentul să învățăm să trăim în prezent. Să învățăm să nu ne mai mustrăm pentru greșelile făcute, să nu ne mai întoarcem în trecutul dureros, să acceptăm ce s-a întâmplat și să nu ne mai facem griji cu privire la viitor. Singurul moment care contează este acesta - aici și acum este viața noastră. Aici și acum putem fi cu adevărat fericiți.

Vrei să știi care este mantra de care ai nevoie pentru această lună? Atunci citește în continuare.

Iată care este mantra zodiei tale pentru luna mai 2022:

Horoscop iunie 2022 zodia Berbec

Mantra zodiei tale pentru această lună: În acest moment sunt mai puternică ca niciodată. Sunt cea mai bună versiune a mea. Acum știu cine sunt cu adevărat și ce îmi doresc de la viață.

Horoscop iunie 2022 zodia Taur

Mantra zodiei tale pentru această lună: Mă iert și știu că aleg în fiecare clipă tot ceea ce cred că este mai bun și mai potrivit pentru mine. Nu caut perfecțiunea, ci trăiesc cu bucurie și am curajul să experimentez.

Horoscop iunie 2022 zodia Gemeni

Mantra zodiei tale pentru această lună: Nu mă mai concentrez pe lucrurile negative; știu că totul va fi bine. Universul este alături de mine. Astăzi îmi promit să fac tot posibilul să văd lucrurile frumoase și să îi fiu recunoscătoare lui Dumnezeu pentru toate binecuvântările.

Horoscop iunie 2022 zodia Rac

Mantra zodiei tale pentru această lună: Dorința mea este de a mă dezvolta și de a oferi cea ai bună versiune a mea în lume. Aleg să las în urmă trecutul și să mă concentrez doar pe momentul prezent.

Horoscop iunie 2022 zodia Leu

Mantra zodiei tale pentru această lună: Toate problemele au o soluție, fiecare experiență reprezintă o oportunitate pentru mine să învăț și să cresc. Sunt în siguranță! Sunt în pace!

Horoscop iunie 2022 zodia Fecioară

Mantra zodiei tale pentru această lună: Sunt una cu viața. Sunt una cu Universul. Cu cât mai mult știu să mă iubesc pe mine însămi și să am încredere în divinitate, cu atât mai mult viața mă va iubi, mă va spriini și mă va ghida.

Horoscop iunie 2022 zodia Balanță

Mantra zodiei tale pentru această lună: Îmi deschid inima pentru a permite lucrurilor minunate să vină în viața mea. Cu recunoștință, accept toată dragostea și abundența pe care Universul mi le asigură.

Horoscop iunie 2022 zodia Scorpion

Mantra zodiei tale pentru această lună: Sunt recunoscătoare pentru fiecare luptă, fiecare bătălie, fiecare moment dificil. Sunt recunoscătoare pentru viața mea... tot ce am trăit până acum m-a ajutat să ajung unde sunt acum.

Horoscop iunie 2022 zodia Săgetător

Mantra zodiei tale pentru această lună: Mă eliberez de trecut. Mă eliberez de tot ce doare. Închid ușa pentru totdeauna și învăț să îmi vindec rănile. Sunt bine. Puțin câte puțin și învăț să accept ce s-a întâmplat și să merg mai departe cu viața mea.

Horoscop iunie 2022 zodia Capricorn

Mantra zodiei tale pentru această lună: Am încredere în mine. Am încredere în intuiție. Am încredere în puterea mea. Am o busolă interioară care mă ajută să îmi dau seama când mă aflu pe calea cea bună.

Horoscop iunie 2022 zodia Vărsător

Mantra zodiei tale pentru această lună: Reflectez asupra lucrurilor pe care le iubesc, pentru a crea și mai multă iubire. Ofer bunătate, dragoste adevărată, zâmbete și fericire. Ofer tot ce este mai frumos în această lume.

Horoscop iunie 2022 zodia Pești

Mantra zodiei tale pentru această lună: Este timpul să las totul în urmă, este timpul să privesc către viitor. Este drumul meu, trebuie doar să am încredere în mine.

foto main Ironika, Shutterstock

