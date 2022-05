Geo Da Silva cântă pentru prima dată o piesă compusă de către fiica lui, 'Seara vieții mele'

Continuându-și cariera pe scena națională și internațională, DJ-ul și producătorul GeoDaSilva, face echipă cu DJ-ul și producătorul italian, Stephan F, pentru noua colaborare, „Seara vieții mele" (I Want You In My Life), piesă lansată astăzi prin casa de discuri spaniolă, Planet Dance Music.

comunicat de presa: Noua melodie vine după colaborările recente ale lui GeoDaSilva cu Stephan F, „Disco Inferno" și „We Got The Power". Lansarea este co-produsă de DJ-ul GeoDaSilva și înregistrată în studioul timișorean, DsPro Studio, al prietenului său, Lukinich Attila, care este unul dintre cei mai importanți creatori de muzică din vestul României. Piesa este completată cu vocea artistei Oana Vincu care este una dintre cele mai bune voci din România anilor '90-2000 pentru amestecul său unic de pop & dance, cu tonuri plăcute de pian și bass în contraritm împletite cu vocea puternică a Oanei, trio-ul injectează un sunet molipsitor și inspirat de euforie și dă o nouă viață clasicului trend al anilor '90, dar și cu un videoclip online oficial realizat de către Milos Florin, prietenul lui Geo. Liniile melodice și textul piesei în limba română și engleză este scris în premieră de către fiica lui GeoDaSilva, Ioana Dariana, o tânără de 17 ani, de mare perspectivă în compoziție muzicală și poezie. Despre compoziția acestei piese GeoDaSilva ne-a declarat: "Pentru mine, să stau lângă fiica mea, să o văd compunând liniile melodice și textul a fost una din marile bucurii ale acestui an. Urmărindu-i "flow-ul" cuvintelor ca un râu care începea ușor și curgea pe măsură ce o încurajam, minunându-mă de ușurința cu care plutea printre cuvinte, nu a făcut decât să mă facă fericit. Este o elevă silitoare care încearcă să-și găsească propria cale. Sunt sigur de asta, cu ajutorul lui Dumnezeu, Ioana va avea o carieră minunată în tot ce ar simți că este plăcut inimii sale!" Geo Da Silva este unul dintre cei mai cunoscuți DJ și producători din România și rămâne unul dintre artiștii celebri ai muzicii noastre, cu un istoric impresionant în stațiunea Costinești a anilor 2000. Anul acesta, Geo aniversează 25 ani de carieră ca DJ și artist pe scena națională și internațională și o va ține într-o sărbătoare continuă la toate petrecerile, unde artistul va mulțumi publicului său pentru toți acești ani împreună, printr-un show unic. dar și prin mesaje și remixuri live personalizate. Petrecerea va începe pe scena "CIAO Festival by Vineri 15", ce se va desfășura între 27-29 mai la Muzeul Satului din Timișoara. Va fi un party legendar de 3 zile alături de DJ Conte, Dj Vali, Dj Criss, Dj Sorin Lupașcu, Proconsul, Gheorghe Gheorghiu, Keo, Cooperativa 9, Vali Craciunescu, Mihai Traistariu, Monica, dar și alături de artiștii internaționali: Ace of Base, Boney M, London Beat, Kaoma, Rozalla, Magic Affair. Vino la petrecerile lui Geo Da Silva de anul acesta și vei avea parte de multele surprize așteptate de tot publicul care gustă muzica anilor 80′, 90′ și 2000′. În luna mai, artistul va anunța realizarea unui turneu național pentru aniversarea celor 25 ani de carieră încununat cu varianta în limba română a acestei piese lansate azi, dar și cu multe piese și remixuri noi. Vizionare placuta Kudika

16 Mai 2022 Echipa Kudika