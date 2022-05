AMNA surprinde publicul cu un nou single și un look wow

„Poate mai târziu” este numele single-ului pe care AMNA l-a pregătit pentru fani, o piesă cu un vibe fresh și numai bună pentru vară.

comunicat de presa: „Ieri îți spuneam rămâi cu mine până mai târziu/ Astăzi îți spun rămâi cu bine poate mai târziu” sunt o parte din versurile sensibile pe care frumoasa artistă le cântă cu emoție. Pentru videoclipul single-ului, AMNA a pregătit un look cu totul nou și a colaborat cu Ruxi Opulență, cea alături de care artista a concurat pentru titlul de cea mai stilată femeie din România.

„Este prima mea colaborare cu Ruxi Opulență, am vrut mult să lucrăm împreună de când ne-am cunoscut. Este o fată foarte talentată, iar eu îmi doream de mult timp să fac o schimbare și cred că ea a adus acel refresh de care simțeam că am nevoie. «Poate mai târziu» este o piesă de dragoste, la care țin foarte mult. Mai mult decât atât, este piesa pe care pariez vara asta", spune artista.

AMNA a cucerit publicul cu hituri precum „Tell me why”, „În oglindă” (feat. Robert Toma), „Banii”, „Nu poți să mă uiți” și „Arme” (feat. What’s UP), care au reușit să strângă milioane de vizualizări pe YouTube și să ajungă în topurile radiourilor din România. Printre cele mai recente colaborări ale artistei se numără „Cealaltă ea” (alături de Dorian Popa), „Cine pe cine” (alături de Robert Toma) și „Sper s-o iubești” (alături de Liviu Teodorescu).

