Dora Gaitanovici lansează melodia 'Manole'

"Ana" si "Manole" sunt primele single-uri de pe albumul conceptual pe care Dora îl pregăteşte pentru toamna acestui an.

Dupa ce a lansat single-ul "Ana", care a devenit un adevărat succes în mediul online şi a ocupat, săptămâni la rând, primul loc în topul Spotify Viral 50, Dora Gaitanovici prezintă acum publicului melodia "Manole", o continuare firească a poveştii inspirate din mitul universal al creației, apărut la noi sub forma legendei meşterului Manole. Piesa "Manole" este compusă tot de către Dora Gaitanovici, la fel ca "Ana" sau alte melodii lansate de către artistă.

"Prin "Manole", am încercat să scot la lumină şi cealaltă latură, cea întunecată, latura ascunsă de toți: sacrificiul pentru creație este, aici, o crimă. Dragostea lui Manole pentru propria artă este mai presus decât dragostea lui pentru Ana, iar pe ea nu o convinge cu argumente corecte, ci o minte, oferindu-i bucăți de adevăr, bine ornate, într-un context ademenitor... şi parcă astfel de lucruri se întâmplă destul de des şi azi, pentru că "Manole" este atemporal. E un răspuns la "Ana". Atât el, cât şi ea, sunt, într-o anumită măsură, în fiecare dintre noi. Metaforic, acest sacrificiu poate însemna orice, dar eu i-am văzut... privindu-se. De aici s-au născut piesele", a declarat Dora.

"Ana" si "Manole" sunt primele single-uri de pe albumul conceptual pe care Dora îl pregăteşte pentru toamna acestui an. Dora Gaitanovici are deja în palmares zeci de trofee naționale, pe lângă participarea cu succes în cadrul Vocea României 2018, unde a fost unul dintre cei patru finaliști. Dora Gaitanovici studiază pian, saxofon, canto și este pasionată de jazz, blues, rock sau de muzică clasică. În prezent, Dora este studentă în cadrul Universității de Muzică din București. Dora Gaitanovici a susținut un recital în cadrul finalei Eurovision România 2020 și a cucerit telespectatorii cu refrene celebre din cadrul concursului, interpretate alături de band-ul său, dar și un recital la Cerbul de Aur, unde a cântat alături de Bodo de la Proconsul. Primele piese lansate oficial sunt “El nu ma vrea”, “Colț de lună” sau “Eu te las". Anul acesta, Dora Gaitanovici a participat in cadrul Selectiei Nationale Eurovision Romania, unde a fost pe primul loc conform voturilor telespectatorilor.

Vizionare placuta