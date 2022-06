Tranzitele importante in Cosmos in a doua jumatate din 2022. Ne eliberam de ce nu putem controla si renastem din propria cenusa

Sa trecem in revista cele mai importante tranzite din a doua jumatate a acestui an:

A doua jumatate a anului 2022 este deja aici si Universul ne sfatuieste sa ne pregatim pentru ce urmeaza pentru ca ne asteapta o perioada intensa din punct de vedere energetic, cu schimbari uriase, destine transformate si alegeri pline de curaj.

31 iulie: Uranus conjunct cu Nodul Nordic

Nodurile Lunare sunt locurile prin care Luna traverseaza ecliptica si sunt doua la numar: Nodul Nordic si Nodul Sudic. Aceste noduri lunare sunt de natura spirituala/ karmica.

Nodul Nordic reprezinta urmatoarele:

- potentialul nostru;

- scopul nostru;

- viitorul nostru;

- cresterea noastra.

Uranus este planeta schimbarii, a lucrurilor neasteptate si a viitorului, asa ca alinierea lui Uranus cu Nodul Nordic inseamna ca avem energie incredibila in iulie pentru a ne concentra asupra viitorului. Acum ne putem da seama care sunt schimbarile pe care trebuie sa le facem pentru a ajunge mai aproape de viitorul pe care ni-l dorim.

24 august: Uranus intra in retrograd

Uranus retrograd incepe pe 24 august 2022; planeta schimbarii se va misca inapoi prin zodia Taur pentru restul acestui an. Uranus retrograd reprezinta, in mod traditional, un moment in care schimbarile incetinesc si putem deveni frustrati pentru ca nu suntem in stare sa urmam schimbarea pe care ne-am dori sa o facem.

Insa, daca privim partea frumoasa a lucrurilor, putem transforma aceasta perioada intr-o oportunitate de a lua o pazua de la toate, de a respira si de a ne linisti sufletele.

9 septembrie: Mercur retrograd

Pe 9 septembrie Mercur retrograd incepe in zodia Balanta si ajunge in Fecioara pe 23 septembrie, unde va ramane pentru restul retrogradului (pana pe 2 octombrie). Aceasta este ultima data cand Mercur va retrograda in Balanta pentru o perioada destul de lunga de timp.

Suntem nevoiti sa revizuim anumite aspecte ale vietii noastre, sa refacem planuri, sa regandim strategii si sa revizuim conexiunile pe care le avem cu oamenii din jurul nostru, modul in care ne conectam la sufletele acestora. In general problemele sociale sunt pe primul loc in aceste saptamani.

28 octombrie + 30 octombrie: Jupiter reintra in Pesti, iar Marte intra in retrograd

Finalul lunii octombrie este unul incarcat de energii incredibile din partea Universului: Marte retrograd si Jupiter in Pesti. Toata energia din Univers se va napusti asupra noastra si ne va influenta in mare parte comunicarea; nu prea avem rabdare cu oamenii din jurul nostru si pot aparea argumente despre lucruri marunte care nu conteaza c adevarat insa, are, pentru moment, primesc toata atentia noastra.

19 Noiembrie: Marte in patrat cu Neptun

Marte estre retrograd in luna noiembrie si se va afla intr-o pozitie patratat si cu Neptun - aceasta perioada vine cu aspecte pline pe provocari, facandu-ne prezentul putin dificil.

Lui Neptun ii place sa ne ascunda detalii importante, facand dificil sa vedem realitatea care se afla chiar in fata noastra. Intre timp, Marte retrograd ne face frustrati si usor enervati, cu o multime de butoane usor de apasat pentru a declansa conflicte. Radacina problemelor adevarate este probabil ascunsa, greu de deslusit si trebuie sa muncim mai mult pentru a vedea prin ceata din fata ochilor. Este foarte important sa ramanem realisti si sa fim sinceri cu noi insine cu privire la ceea ce simtim in inimile noastre.

29 decembrie: Mercur retrograd in Capricorn

Anul se va incheia cu Mercur retrograd pe 29 decembrie (si va dura pana pe 18 ianuarie 2023), iar acest moment se intampla in intregime in zodia Capricorn.

Capricornul ne guverneaza obiectivele si ambitiile, asa ca Mercur retrograd in Capricorn tinde sa ne faca sa ne punem la indoiala obiectivele pe care le avem si drumul pe care ne aflam in viata.

