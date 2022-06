3-7 Iulie: se deschide Portalul lui Sirius. Universul ne ofera sansa unui nou inceput

Acum este momentul sa ne eliberam de tot ce ne mai leaga de trecut si sa o luam de la capat - mai optimisti, mai increzatori, mai energici si mai dornici sa fim cu adevarat fericiti.

In perioada 3-7 iulie se activeaza o poarta sacra de energie incredibila intre Pamant si steaua Sirius, aducand vibratii puternice si mult progres spiritual. Universul ne ofera un nou inceput; avem ocazia sa ne conectam la taramurile superioare si sa intelegem lucruri care pana acum le priveam in ceata. Sirius transmite vibratii inalte si progrese spirituale, permitandu-ne sa ne deschidem catre dimensiuni mai inalte, sa invatam sa onoram ciclurile vietii si sa acceptam cresterea sufletului.

Perioada 3-7 iulie este una incredibila pentru toate zodiile. Divinitatea ne ofera sansa unui nou inceput. Acum este momentul sa ne eliberam de tot ce ne mai leaga de trecut si sa o luam de la capat - mai optimisti, mai increzatori, mai energici si mai dornici sa fim cu adevarat fericiti.

Iata care este mantra fiecarei zodii pentru urmatoarea perioada:

Horoscop Berbec

Nu ma dau batuta. Lupt pentru ceea ce imi doresc, lupt impotriva morilor de vant, lupt impotriva obstacolelor. Lupt pentru visurile mele.

Horoscop Taur

Am ajuns atât de departe și pot continua. Știu că mai este puțin. Merit să primesc iubire, compasiune și empatie.

Horoscop Gemeni

Ma conectez la puterea divina si aleg ce este mai bun pentru mine. Nu imi mai este teama de schimbari pentru ca ele vor aduce bucurie in viata mea.

Horoscop Rac

Merit tot ce este mai frumos in aceasta lume. Merit sa fiu iubita si sa traiesc mai bine ca niciodata. Abundenta si dragostea adevarata curg prin mine.

Horoscop Leu

Am incredere in divinitate. Stiu ca ceea ce trebuie sa mi se intampla se va intampla. Fericirea imi inunda viata si linistea imi atinge strafundul sufletului.

Horoscop Fecioara

Emotiile mele conteaza. Sentimentele mele conteaza. Sunt ceea ce sunt si ma bucur de ceea ce traiesc. Sunt pregatita pentru tot ce urmeaza sa se intample.

Horoscop Balanta

Am incredere in mine si ii permit Universului sa ma conduca catre drumul pe care trebuie sa merg in viata. Accept ceea ce traiesc pentru ca acesta este destinul meu. Sunt pregatita pentru tot ce urmeaza.

Horoscop Scorpion

Sunt aici si asta este tot ce conteaza. Viata pe care o traiesc acum este una minunata. Sunt recunoscatoare pentru fiecare clipa in care zambesc si inima mea este fericita.

Horoscop Sagetator

Nu mai lupt impotriva morilor de vant. Nu mai lupt impotriva destinului. Fac un pas in spate si ii permit divinitatii sa imi arate care este drumul pe care trebuie sa merg.

Horoscop Capricorn

Ma conectez la sufletul meu astfel incat sa imi dau seama cine sunt cu adevarat si ce imi doresc de la viata. Imi accept prezentul si invat sa merg cu zambetul pe buze catre viitor.

Horoscop Varsator

Ma eliberez de tot ce nu imi mai foloseste. Renunt la trecut si la tot ce doare pentru ca acesta este un nou inceput. Universul este de partea mea si ma ajuta sa merg mai departe.

Horoscop Pesti

Cred in mine cu tot sufletul meu. Cred in puterea mea, cred in visurile mele, cred in energia incredibila din jurul meu. Ma folosesc de tot ce imi ofera Universul si lupt pentru ceea ce imi doresc.

foto main Mia Stendal, Shutterstock

Vizionare placuta