Horoscop pentru suflet: Mantra zodiei tale pentru săptămâna 11-17 iulie

Horoscop săptămânal 11-17 iulie. Descoperă care este mantra de care ai nevoie în această săptămână minunată.

Spune-mi ce zodie ești pentru a îți spune care este mantra de care sufletul tău are nevoie în următoarea săptămână:

Horoscop Berbec

Mantra ta pentru această săptămână este: Mă accept şi creez pace în mintea şi inima mea. Sunt iubită şi în siguranță.

Horoscop Taur

Mantra ta pentru această săptămână este: Învăț să aștept. Nu îmi pierd răbdarea în timp ce aștept ca lucrurile să se aranjeze așa cum își dorește Universul.

Horoscop Gemeni

Mantra ta pentru această săptămână este: Pot fi singura persoană care crede în mine, însă este suficient. Nu renunț la mine și nu voi renunța niciodată.

Horoscop Rac

Mantra ta pentru această săptămână este: Aleg să îmi păstrez inima și mintea larg deschise. Pacea nu este absența durerii, ci prezența iubirii.

Horoscop Leu

Mantra ta pentru această săptămână este: Compasiunea este infinită și mă însoțește la orice pas. Sunt concentrată și merg în continuare pe același drum cu sufletul meu pereche.

Horoscop Fecioară

Mantra ta pentru această săptămână este: Am tot ce îmi trebuie pentru a fi fericită în acest moment. Am tot ce îmi trebuie pentru a zâmbi cu adevărat. Am tot ce îmi trebuie pentru a fi iubită.

Horoscop Balanță

Mantra ta pentru această săptămână este: Am ajuns atât de departe și pot continua. Știu că mai este puțin. Merit să primesc iubire, compasiune și empatie.

Horoscop Scorpion

Mantra ta pentru această săptămână este: Aleg să mă conectez cu iubirea pe care o simte inima mea. Aleg să îi arăt sufletului meu pereche drumul către mine. Aleg să nu mai fiu prinsă în lucrurile mărunte și neimportante.

Horoscop Săgetător

Mantra ta pentru această săptămână este: Cu capul sus, cu inima deschisă. Pentru zile mai bune. Pentru momente mai fericite. Pentru clipe mai liniștite.

Horoscop Capricorn

Mantra ta pentru această săptămână este: Sunt gata să mă eliberez de tot ce nu îmi mai servește. Sunt gata să încep un nou capitol al vieții mele.

Horoscop Vărsător

Mantra ta pentru această săptămână este: Accept tot ce s-a întâmplat, cresc învățând din greșeli și merg mai departe deoarece știu că Universul are pentru azi numeroase surprize.

Horoscop Pești

Mantra ta pentru această săptămână este: Am încredere în Dumnezeu că poate drumul meu nu este perfect, dar este exact de ce am nevoie că să cresc.

foto main Aleshyn_Andrei, Shutterstock

