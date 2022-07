La ce trebuie să renunți în săptămâna 4-10 iulie ca să atragi fericirea

Horoscop săptămânal pentru perioada 4-10 iulie. Află la ce trebuie să renunți pentru a atrage fericirea în viața ta în funcție de semnul zodiacal în care te-ai născut.

Cum va fi această săptămână pentru tine și de ce ai nevoie de la astre îți spunem în cele ce urmează.

Spune-mi ce zodie ești ca să îți spun de ce ai nevoie în această săptămână.

Horoscop Berbec

Trebuie sa renunti la toate temerile care nu te lasa sa traiesti

Scapa de frici, scapa de temerile pe care le construieste mintea ta. Ele nu exista cu adevarat, sunt doar ganduri care vin in viata ta si de care te poti elibera astfel incat sa te poti bucura de tot ce iti ofera Universul.

Horoscop Taur

Trebuie sa renunti sa mai cauti scuze

A venit momentul sa crezi in tine cu tot sufletul tau. Nu mai cauta scuze dupa scuze pentru ca singura iti pui bete in roate. Schimba-ti perspectiva si astfel vei reusi sa cresti, sa te dezvolti si sa devii cea mai buna versiune a ta.

Horoscop Gemeni

Trebuie sa renunti la dorinta de a avea mereu dreptate

In aceasta saptamana inveti o lectie de viata extrem de importanta: incercand sa ai intotdeauna dreptate poti ajunge sa ii ranesti pe cei la care tii. Faci o schimbare majora astfel incat sa renunti la aceasta dorinta de a convinge oamenii ca mereu este cum spui tu.

Horoscop Rac

Trebuie sa renunti la fuga catre fericirea falsa

Esti mai tot timpul dornica sa ai lucruri materiale pentru ca simti ca ele iti aduc fericire in viata ta. Insa acestea iti pun zambetul pe buze pentru scurt timp; fericirea reala si sincera vine din suflet, iar tu o poti descoperi in aceasta perioada.

Horoscop Leu

Trebuie sa renunti la negativitate

Incearca sa te detasezi de toate gandurile negative, de toti oamenii toxici, de toate emotiile dificile care nu iti permit sa traiesti cu adevarat si sa te bucuri de viata. Ai rabdare cu tine si nu grabi foarte tare lucrurile, este un proces indelungat.

Horoscop Fecioara

Trebuie sa renunti sa te mai critici

Critica este buna atata timp cat este una constructiva; insa tu esti intr-o perioada in care nu esti absolut deloc multumita de ceea ce faci si ajungi ca singura sa te pui la pamant. Invata sa te sustii, sa te iubesti pentru cine esti si sa ai incredere in tine.

Horoscop Balanta

Trebuie sa renunti la teama de schimbare

Nu te mai speria de ce urmeaza sa se intample; in momentul in care iesi din zona de confort incepi sa traiesti cu adevarat. Asadar, darama barierele construite in jurul tau si bucura-te de schimbarile pe care Universul ti le aduce in cale.

Horoscop Scorpion

Trebuie sa renunti sa te mai intorci in trecut

Lucrurile care s-au intamplat nu mai conteaza, nu mai exista. Ele fac parte din trecut si te pot invata lectii importante pe care sa le pui in aplicare in prezent sau in viitor. Continua-ti drumul, este unul special.

Horoscop Sagetator

Trebuie sa renunti la sentimentele de nesiguranta

Esti intr-o perioada in care nu mai esti sigura de nimic... nici macar de tine insati. In astfel de momente trebuie sa incetinesti si sa ai rabdare. Cauta in sufletul tau puterea interioara care sa te ajute sa te eliberezi de tot ce nu iti serveste si saiti continui drumul putin cate putin.

Horoscop Capricorn

Trebuie sa renunti la zidurile construite in jurul inimii tale

Este posibil ca in aceasta perioada sa ai parte de cateva surprize frumoase din partea Universului pe plan sentimental. Pentru a te bucura de ele, darama zidurile construite in jurul inimii tale si permite-ti sa fii vulnerabila.

Horoscop Varsator

Trebuie sa renunti sa te mai inspiri din vietile altora

Nu te mai uita atat de des la viata altor oameni. Concentreaza-te pe ceea ce traiesti, pe ceea ce esti, pe ceea ce iti doresti. Indreapta-ti atentia asupra ta si asigura-te ca esti acolo unde trebuie sa fii.

Horoscop Pesti

Trebuie sa renunti la nefericire

Tu singura iti faci rau deoarece esti concentrata doar asupra starilor negative. Permite-i sufletului tau sa simta si alte emotii - in special emotii frumoase. Concentreaza-te pe gandurile pozitive si pe momentele micute care iti aduc fericire sincera.

