5 Lucruri pe care nu este prea tarziu sa le faci in aceasta vara pentru fericirea ta

Esti exact acolo unde trebuie sa fii chiar acum. Iata cateva lucruri pe care nu este prea tarziu sa le faci in aceasta vara pentru fericirea

In acest moment incearca sa nu te judeci pentru drumul pe care l-ai ales. Fiecare calatorie in viata este diferita si dureaza diferit. Cu totii avem nevoie de timp pentru a parcurge traseul destinului. Si fiecare pas pe care il facem este unul necesar. Nimic nu este gresit in viata, totul este bine gandit in planul Universului pentru noi.

Aceasta este viata ta. Accept-o si bucura-te de ceea ce traiesti. Invata sa fii recunoscatoare pentru calatoria pe care o ai, pentru lectiile de viata invatate si pentru toate momentele in care sufletul ti-a fost fericit si linistit.

1. Nu este prea tarziu pentru a incepe ceva nou

Aventureaza-te departe de familiar si vei deveni mai puternica si mai sigura pe tine. Deschide-ti inima si mintea catre idei, sentimente si experiente noi. Gaseste modalitati de a iti oferi o provocare sanatoasa intelegerii tale actuale asupra vietii si vei descoperi si experimenta mult mai mult din magia vietii.

2. Nu este prea tarziu pentru a inceta sa te compari cu toti ceilalti

Elibereaza-te de nevoia nebuna de a te compara si te vei elibera de tot ce nu conteaza pentru tine. Uneori trebuie sa iti amintesti ca nu trebuie sa fii cum sunt altii pentru a fi fericita.

Daca esti in competitie cu alti oameni, nu vei fi niciodata fericita cu adevarat. Daca esti in competitie cu tine insati, vei deveni cea mai buna versiune a ta.

3. Nu este prea tarziu sa te pui pe primul loc

Viata devine mult mai usoara atunci cand esti cel mai bun prieten al tau. Asa ca nu uita de tine. Alege sa te iubesti pentru ceea ce esti si sa nu mai fii atat de dura cu tine insati. Exista o multime de oameni care fac asta... de ce ai face-o si tu?

4. Nu este prea tarziu sa te iubesti pentru ceea ce esti

Alti oameni nu te pot iubi daca tu singura nu te iubesti. De fapt, cand cineva te respinge, abandoneaza sau judeca, in 99% din cazuri nu este vorba de fapt ca au ceva cu tine. Este vorba despre ei si despre propriile lor nesigurante, despre limitarile si nevoile lor.

5. Nu este prea tarziu sa imbratisezi cu sinceritate viata pe care o traiesti cu adevarat in prezent

Inainte de a putea trai cu adevarat astazi, o parte din tine trebuie sa moara mai intai. Trebuie sa renunti la trecut si sa ingropi ceea ce ar fi putut fi, cum ar fi trebuit sa reactionezi, ce ar fi trebuit sa faci si ce ti-ai fi dorit sa se intample. Trebuie sa accepti ca nu poti schimba o experienta trecuta si sa mergi mai departe cu viata ta. Cand vei accepta acest adevar vei intelege in sfarsit adevaratul sens al iertarii.

Aminteste-ti ca ai trecut prin multe si ai crescut incredibil de mult.

foto main Zolotarevs, Shutterstock

Vizionare placuta