7 Mantre puternice pentru fiecare zi a săptămânii (25-31 iulie)

Rostește câte o mantră în fiecare dimineață și vei vedea cum totul se va schimba în bine.

Am pregătit pentru tine 7 mantre simple, însă extrem de puternice, pentru fiecare zi a acestei săptămâni astfel încât să reușești să faci față cu brio tuturor provocărilor ce vor urma, să înveți din ele și să ai curajul să lupți pentru ceea ce îți dorești.

Mantră pentru ziua de luni:

Sunt recunoscătoare pentru o nouă zi în care strălucesc. Sunt recunoscătoare pentru tot ce am trăit până acum. Sunt recunoscătoare pentru toată iubirea pe care am oferit-o și am primit-o.

Mantră pentru ziua de marți:

Astăzi vreau să iert oamenii care mi-au greșit. Pentru că iertând desfac nodul care mă leagă de trecut. Iertând mă eliberez de toată durerea. Iertând merg mai departe cu viața mea.

Mantră pentru ziua de miercuri:

Sunt pregătită să accept schimbarea în viața mea. Intuiția mea este mereu de partea mea. Am încredere că ea este cu mine mereu, sunt în siguranță.

Mantră pentru ziua de joi:

Luptele mele sunt aici pentru a mă face mai puternică. Luptele mele mă învață cum să supraviețuiesc. Aleg să găsesc speranța în situații fără lumină și în cele mai grele momente.

Mantră pentru ziua de vineri:

Trebuie să învăț să am răbdare. Să nu mai grăbesc lucrurile. Să mă bucur de viață și să fiu recunoscătoare pentru tot ce am reușit până acum.

Mantră pentru ziua de sâmbătă:

Am curajul de a face schimbarea la care visez. Toate visurile mele se vor împlini atunci când voi face un pas micuț în față. Astăzi este acea zi.

Mantră pentru ziua de duminică:

Tot ce am făcut ieri m-a condus spre o zi mai bună astăzi. Accept tot ce s-a întâmplat, cresc învățând din greșeli și merg mai departe deoarece știu că ziua de astăzi are pregătite numeroase surprize pentru mine.

foto main: Ironika, Shutterstock

