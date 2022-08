Evenimentele astrologice din august ne ancoreaza in prezent. Traim pentru ACUM si invatam sa iubim viata

Iata care sunt momentele din Cosmos la care trebuie sa fim atenti in aceasta perioada:

Luna august este aici pentru a ne invata probabil cele mai importante lectii de din acest an: cand o usa se inchide, alta se deschide. Acesta este un nou capitol, un nou inceput, o noua pagina a vietii noastre. Nu trebuie sa mai privim cu regret si durere la trecut pentru ca astfel nu ne vom mai putea bucura de ceea ce avem aici si acum.

August, luna cu numarul 8 a acestui an poarta vibratiile libertatii si ale schimbarii. Temele principale din aceasta perioada sunt urmatoarele: aventura, curiozitate, crestere, flexibilitate, prezent, incredere in sine.

4 august: Mercur intra in Fecioara

Pe 4 august Mercur intra in Fecioara, un semn pe care il guverneaza, si ne ajuta sa perfectionam relatia pe care o avem cu noi insine in toate aspectele: emotional, mental, fizic si spiritual. Pentru a ne manifesta visurile, trebuie sa schimbam modul in care gandim, sa ne detasam de tot ce este vechi si nu ne mai foloseste.

7 august: Marte in patrat cu Saturn

Exista un blocaj de energie in jurul datei de 7 august, cand Merte se ciocneste cu Saturn. Aceasta influenta creeaza sentimente mixte si dificultati in exprimarea de sine. Nu este un moment bun pentru asumarea riscurilor, asadar ar trebui sa luam o pauza si sa ne reevaluam ambitiile si scopul vietii (daca simtim ca este necesar).

8 august: Se deschide Portalul Leului

Ziua de 8 august este probabil cea mai puternica zi a acestei luni pentru ca deschide Portalul Leului, care reprezinta rasaritul stelei Sirius, cunoscuta si sub numele de Soarele Spiritual. In aceasta perioada ne putem astepta la o energie sporita si ne putem concentra pe manifestarea celor mai profunde dorinte si pe reconectarea cu intreaga putere divina a Cosmosului.

11 august: Venus se muta in Leu

Aceasta mutare ne ajuta sa castigam curaj si putere astfel incat sa accesam cele mai profunde sentimente si stari ale inimii. In astrologie, Venus este zeita frumusetii, a iubii, a relatiilor si a intelepciunii. Venus este cea care transforma cunostintele in intelepciune. Mutandu-se in Leu, aceasta forta magnetica aduce contrariile si oamenii impreuna pentru a crea frumusete si armonie in viata.

Venus in Leu sporeste, de asemenea, oportunitatea spiritului creativ de a servi scopul sufletului, intarind mintea divina si gandurile pozitive.

12 august: Luna Plina in Varsator

In noaptea de 12 august, ultima Super Luna din cele 3 super luni ale acestui an are loc in Varsator si serveste drept activare si iluminare divina pentru a ne ajuta sa eliberam drumul vietii noastre de toate obstacolele si sa readucem soarele pe strada noastra. Relatia dintre minte si suflet ar putea fi mai complicata in acest moment deoarece Luna in Varsator atrage o nevoie puternica de libertate.

20 august: Marte intra in Gemeni

Marte plin de pasiune intra in Gemeni, semnul de aer cunoscut pentru intelepciune, unde mai tarziu va sta retrograd pentru aproximativ doua luni si jumatate. Marte este un initiator, iar Gemenii sunt curiosi, dornici de aventura si foarte veseli. Impreuna ne aduc o perioada cu emotii aproape explozive si multe momente pline de actiune, romantism si distractie.

23 august: Soarele se muta in Fecioara

Sezonul Fecioarei ne invata sa punem lucrurile in ordine. Din partea Universului primim aliniere, integrare si vindecare spirituala. Aceasta perioada ne ajuta sa descoperim lucruri interesante despre noi si sa avem incredere in intuitia noastra pentru a intelege mai bine realitatea si a face schimbarile pe care ni le dorim pentru viitor.

24 august: Uranus intra in retrograd

Uranus isi incepe mersul inapoi prin Taur pana in anul 2023. Uranus este planeta schimbarii, a inovatiei, rebeliunii si trezirii spirituale si, atunci cand este retrograd, ne ajuta sa facem schimbarile necesare in viata, sa iesim din zona de confort si sa trecem la moduri mai inovatoare de gandire.

25 august: Mercur intra in Balanta

Acesta este un moment excelent pentru imbunatatirea abilitatilor creative, a comunicarii si a capacitatii de a gestiona activitatile fizice. Pe de alta parte, daca nu stim cum sa il gestionam, acest tranzit ne poate face mai predispusi la indecizii, amanari si schimbari de planuri. Asadar, Universul ne spune ca ar fi bine sa ne concentram pe gasirea echilibrului (mai ales atunci cand altii ne testeaza rabdarea).

27 august: Luna Noua in Fecioara

Luna Noua reprezinta un moment pentru plantarea semintelor de intentie si conceperea de noi idei si proiecte. Aceasta aduce energie proaspata noua, perfecta pentru a pune bazele visurilor noastre si a tuturor lucrurilor pe care vrem sa le manifestam in urmatoarele sase luni. In semnul Fecioarei, Luna Noua ne ajuta sa curatam sufletul de tot ce este vechi, sa recoltam binele din trecut, sa calibram intelepciunea divina si sa purificam interiorul sufletului nostru.

foto main orin, Shutterstock

Vizionare placuta