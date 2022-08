AMNA lansează 'Trandafirii', prima piesă din proiectul Balkanika

AMNA aduce în playlist-uri „Trandafirii”, prima sa piesă cu influențe balcanice ce face parte din Balkanika, cel mai fresh proiect balcanic dedicat exclusiv oamenilor care vor să petreacă pe ritmuri autohtone.

comunicat de presa: „Ca în orice industrie, suntem în continuă mișcare, în continuă evoluție, iar trendurile se schimbă. Consider că pentru noi, cei care suntem în fața voastră este o provocare și o adevărată calitate să ne adaptăm gusturilor și cerințelor publicului nostru. Datorită vouă, celor care ne ascultați suntem aici, iar pentru voi muncim și reușim să vă transmitem emoție, indiferent de stare”, povestește AMNA.



Prin muzică și versuri, single-ul „Trandafirii” pune accentul pe dragostea pe care cândva o purtai celui iubit, dar atunci când sentimentele nu corespund, alegi să pleci, cu inima frântă. Cu muzica și textul scrise de către Liviu Teodorescu, Ionuț Vasilache, AMNA și Marian Mihai, „Trandafirii” este ca o metaforă a iubirii - așa cum aceștia sunt trecători, și iubirea poate dispărea la fel de repede precum a apărut.





„Cântăm la foarte multe evenimente de mult timp la care oamenii vor să asculte piese pe care le-am lansat de-a lungul timpului, care au făcut înconjurul țării și nu numai. Astfel m-am gândit să încep un nou proiect muzical, balcanic. «Trandafirii» este prima piesă pe care o lansez din acest proiect plin de viață, mult așteptat după perioada în care am stat cu toții în incertitudine. În continuarea acestui proiect vor urma cover-uri precum «Mama mea e florăreasă», «Șaraiman», alte piese proprii surpriză ce vor face parte din proiectul balcanic, dar și alte single-uri Pop pe care abia aștept să le împărtășesc cu voi și pe care sper să le fredonați cu zâmbetul pe buze, ca și până acum", adaugă artista.



AMNA a cucerit publicul cu hituri precum „Tell me why”, „În oglindă” (feat. Robert Toma), „Banii”, „Nu poți să mă uiți” și „Arme” (feat. What’s UP), care au reușit să strângă sute de milioane de vizualizări pe YouTube și să ajungă în topurile radiourilor din România. Printre cele mai recente colaborări ale artistei se numără „Cealaltă ea” (alături de Dorian Popa), „Cine pe cine” (alături de Robert Toma) și „Sper s-o iubești” (alături de Liviu Teodorescu).

Vizionare placuta