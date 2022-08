Nicki Minaj a lansat single-ul 'Super Freaky Girl'

Daca in urmă cu câteva zile, Nicki Minaj a fost desemnată laureatul Video Vanguard Award de anul acesta la MTV Video Music Awards, iar în weekend, ea a cântat cu Drake și Lil Wayne la un spectacol de reuniune Young Money, acum artista lanseaza piesa "Super Freaky Girl".

comunicat de presa: Piesa "Super Freaky Girl" include un sampe din hitul din 1981 al lui Rick James „Super Freak”. Artista a început să posteze fragmente din melodie pe TikTok în urmă cu câteva săptămâni, în pregătirea pentru lansare, și a prezentat-o în emisiunea Minaj Queen Radio Apple Music.



„Super Freaky Girl” marchează prima lansare a rapperului de la „We Go Up” din martie cu Fivio Foreign. Înainte de asta au apărut „Blick Blick” cu Coi Leray, „Bussin” cu Lil Baby și „Do We Have A Problem?” cu Lil Baby - toate lansate anul acesta.

Nicki Minaj urmează să primească premiul Michael Jackson Video Vanguard la MTV Video Music Awards 2022, difuzat în direct de la Prudential Center din Newark, N.J. și, de asemenea, va fi unul dintre momentele live din cadrul show-ului, pentru prima dată din 2018. Minaj este al patrulea rapper care primeste onoarea, după LL Cool J (1997), Kanye West (2015) și Missy Elliott (2019). Minaj este, de asemenea, nominalizata la VMA în acest an pentru cel mai bun hip-hop pentru „Do We Have a Problem” cu Lil Baby.

Vizionare placuta