La ce trebuie să renunți în săptămâna 22-28 august ca să atragi fericirea

Horoscop săptămânal pentru perioada 1-7 august. Află la ce trebuie să renunți pentru a atrage fericirea în viața ta în funcție de semnul zodiacal în care te-ai născut.

Suntem la cateva zile distanta de incheierea verii si inceperea toamnei. Universul ne pune la dispozitie aceasta saptamana astfel incat sa renuntam la tot ce nu putem controla, la durere, la suferinta, la tristete, la visuri neimplinite, la trecut. Este timpul sa ne eliberam de tot ce ne tine in spate si nu ne permite sa traim cu adevarat. Este timpul sa credem in noi si sa o luam de la capat, cu forte proaspete. Cum va fi aceasta săptămână a lunii august pentru tine și de ce ai nevoie de la astre îți spunem în cele ce urmează.

Spune-mi ce zodie ești ca să îți spun la ce trebuie sa renunti în această săptămână.

Horoscop Berbec

Trebuie sa renunti la negativitate

Profita de aceasta ultima saptamana a lui august si lasa in ea negativitate, fricile si temerile astfel incat sa incepi toamna lui 2022 cu liniste in suflet, cu bucurie in inima si cu ganduri pozitive in minte. Totul va fi bine, vei vedea.

Horoscop Taur

Trebuie sa renunti sa mai pui alti oameni pe primul loc

In aceasta saptamana invata sa fii putin egoista si sa ai mai multa grija de tine inainte de a avea grija de alti oameni. Permite-ti sa te pui pe primul loc, sa spui NU fara sa te temi de ce vor spune altii si sa faci ceea ce te face fericita.

Horoscop Gemeni

Trebuie sa renunti la teama de esec

A venit momentul sa iti iei inima in dinti, sa iti urmezi intuitia si sa faci acel pas maret pentru tine. Nu te teme de esec, Universul este alaturi de tine si te sustine neconditionat. Bucura-te de acest nou capitol al vietii tale, vei invata lectii cu adevarat importante din el.

Horoscop Rac

Trebuie sa renunti sa mai depinzi de alti oameni

Invata sa te detasezi de oamenii din jurul tau si sa incerci sa traiesti doar pentru tine. Fa ce simti ca este mai bine pentru tine, redescopera-te si creeaza-ti singura propriile visuri. Codependenta in relatii nu este deloc sanatoasa.

Horoscop Leu

Trebuie sa renunti la visurile care nu iti apartin

In aceasta saptamana trebuie sa indraznesti sa preiei controlul asupra vietii tale. A venit momentul sa crezi mai mult in tine si sa nu mai permiti nimanui sa iti spuna cum sa iti traiesti viata. Renunta sa te mai lasi influentata de cei din jurul tau.

Horoscop Fecioara

Trebuie sa renunti la tristete

Iesi din acest capitol dificil al vietii tale; permite-i inimii sa se vindece cu adevarat astfel incat sa iti poti continua drumul si sa fii din nou fericita. Fa un pas micut in fata si concentreaza-te pe lucrurile frumoase care se intampla si care urmeaza sa se intample.

Horoscop Balanta

Trebuie sa renunti sa mai traiesti cu frica zilei de maine

Nu te mai teme de ce urmeaza sa se intample. Un lucru foarte interesant pe care trebuie sa il ai in vedere cu privire la viitor este faptul ca totul este o surpriza. Sa nu-ti fie frica de ce va fi, tu vei trece peste orice.

Horoscop Scorpion

Trebuie sa renunti la galagia din jurul tau

Indeparteaza-te putin de galagia din jurul tau pentru a iti da seama daca esti acolo unde iti doresti sa fii cu adevarat. Pune-ti cateva intrebari importante si descopera singura daca iti traiesti propria viata sau traiesti viata altor oameni.

Horoscop Sagetator

Trebuie sa renunti la teama de a fi singura

Nu te teme de solitudine, este cel mai frumos cadou pe care i-l poti face sufletului tau. Asadar, accepta acest capitol al vietii tale si profita de el pentru a petrece mai mult timp cu tine, pentru a te cunoaste mai bine si pentru a iti dai seama ce te face fericita cu adevarat.

Horoscop Capricorn

Trebuie sa renunti la tot ce tine de trecut

Profita de aceasta saptamana si incearca sa faci un pas in spate si sa privesti intr-un mod cat mai subiectiv trecutul. Invata-ti lectiile, elibereaza-te de tot ce a fost si inchide definitiv acel capitol astfel incat sa mergi mai departe cu viata ta. Urmeaza un nou capitol, pregateste-te pentru el.

Horoscop Varsator

Trebuie sa renunti la toate temerile

Acestea nu fac parte din tine, nu sunt reale, nu te reprezinta. Sunt doar ganduri trecatoare ce nu iti permit sa traiesti cu adevarat. Acceptale si apoi permite-le sa mearga mai departe, sa dispara din prezentul tau astfel incat sa te poti bucura de viata.

Horoscop Pesti

Trebuie sa renunti sa mai faci lucrurile cum iti cer altii

Nu mai permite nimanui sa iti spuna cum sa traiesti viata, este momentul sa preiei controlul asupra prezentului tau si sa alegi ce este mai bun pentru tine. Tu stii cel mai bine de ce ai nevoie pentru a fi cu adevarat fericita.

foto main Cristina Conti, Shutterstock

Vizionare placuta