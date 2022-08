IOVA lanseaza 'Saved You"

IOVA este artista gen Z, una dintre cele mai fresh și speciale voci, care se află pe un mare val de succes, mai ales pe plan internațional.

comunicat de presa: Aceasta a țintit sus și și-a început debutul muzical cu piese care au ajuns direct în topurile naționale și internaționale: “Be like water” și “Down on my knees" feat Paul Damixie, sub îndrumarea echipei HaHaHa Production.



Aventura ei a continuat cu un album intitulat BI-POLAR, care urmărește evoluția ei, fiind definiția perfectă a tot ce înseamnă IOVA - artist și om. BI-POLAR a fost un real succes pentru IOVA, căci piesele au fost ascultate cel mai mult în țări precum: Brazilia, Japonia, Statele Unite ale Americii, Germania, Regatul Unit și multe altele.



Noul ei single, “Saved You”, este combinația perfectă între un amalgam de energie specifică unei seri nebune în club, dar în același timp, o piesă care merge mănușă pentru radio.

IOVA vorbește despre propria piesă: „SAVED YOU” este un banger care expune realitatea și adevărul din spatele unei iubiri jucăușe și flirty – genul acela de chimie pe care o simți atunci când întâlnești persoana potrivită în club și nu vă puteți lua ochii unul de la altul. Așadar, îți place atât de tare sentimentul încât alegi să-l salvezi pentru “iubirea ta”, de aici și titlul - SAVED YOU”.



Povestea piesei este una atât de comună și totuși atât de complexă, încât este motivul principal pentru care piesa nu are nevoie de o introducere prea mare, căci convinge de la sine.



Piesa este o producție marca HaHaHa Production, scrisă de Dorian Micu, Florin Boka (Feenom), Lucian Nagy și IOVA, producția asigurată de Lucian Nagy și Flroin Boka (Feenom), parte a echipei HaHaHa Production și lansată alături de CloudKid.

