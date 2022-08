De ce are nevoie fiecare semn zodiacal în săptămâna 29 august - 4 septembrie

Horoscop săptămânal 29 august - 4 septembrie. De ce ai nevoie în aceasta săptămână de tranzitie de la vara la toamna în funcție de zodia în care te-ai născut.

Cum va fi această săptămână pentru tine și de ce ai nevoie de la astre îți spunem în cele ce urmează.

Spune-mi ce zodie ești ca să îți spun de ce ai nevoie în aceasta săptămână:

Horoscop Berbec

Ai nevoie sa iti inveti lectiile

Aceasta saptamana este una speciala pentru tine deoarece te ajuta sa tragi linie, sa inveti lectiile importante pe care trebuie sa le iei cu tine, sa inchizi usa trecutului si sa mergi mai departe catre un viitor minunat. Ai incredere in planul destinului pentru tine.

Horoscop Taur

Ai nevoie sa apreciezi mai mult ceea ce ai

Tot ce traiesti acum este ca un vis; in sufletul tau exista liniste, iar inima ta este coplesita de iubire adevarata. Apreciaza ceea ce ai si bucura-te de acest capitol frumos. Fii recunocsatoare pentru ceea ce ti se intampla pentru ca este magic.

Horoscop Gemeni

Ai nevoie sa te eliberezi de traumele trecutului

In aceasta saptamana astrele te sfatuiesc sa iti indrepti atentia asupra vietii personale. Este momentul sa ai mai multa grija de tine, sa te pui pe primul loc, sa te eliberezi de traumele trecutului si de suferinta si sa inveti sa traiesti in prezent.

Horoscop Rac

Ai nevoie sa iti asculti intuitia

Schimbarile pe care vrei sa le faci acum sunt destul de importante pentru tine si te vor ajuta sa ajungi pe un drum pe care iti doresti de mult timp sa fii. Nu te lasa influentata de oamenii din jurul tau, asculta-ti intuitia si alege cu inima.

Horoscop Leu

Ai nevoie sa nu mai pui la suflet

Esti destul de sensibila in aceasta perioada si este posibil sa fii ranita de oamenii din jurul tau din diverse motive. Invata sa te detasezi si sa iti spui ca ceea ce fac ei nu are nicio legatura cu tine, ci cu ei insisi. Elibereaza-te de aceasta gandire si te vei simti mult mai bine.

Horoscop Fecioara

Ai nevoie sa crezi in visurile tale

In aceasta saptamana astrele te sfatuiesc sa iti indrepti atentia asupra vietii profesionale si sa te concentrezi pe lucrurile care conteaza pentru tine. Acum ai ocazia sa iti implinesti visurile. Crede in tine si lupta pentru ceea ce iti doresti.

Horoscop Balanta

Ai nevoie sa ai rabdare

Uneori lucrurile nu se intampla atunci cand vrei tu sa se intample, ci cand sufletul tau este pregatit pentru ele. Asadar, fa un pas in spate si permite-i Universului sa isi joace cartea. Invata sa ai rabdare cu schimbarile pe care ti le doresti in viata ta.

Horoscop Scorpion

Ai nevoie sa crezi in tine

In aceasta saptamana treci prin cateva schimbari importante la locul de munca; simti ca nu iti mai gasesti locul si din acest motiv trebuie sa iti asculti intuitia si sa iei decizii majore pentru viitorul tau. Ai incredere in intuitia ta si alege ce simti ca este mai bine pentru tine.

Horoscop Sagetator

Ai nevoie de iubire

Te simti usor trista si ai nevoie ca oamenii din jurul tau sa iti fie aproape, sa te incurajeze, sa te sustina si sa iti arate ca nu esti singura. Acest capitol este unul de tranzitie pentru tine, te pregateste pentru ce urmeaza sa se intample in viata ta.

Horoscop Capricorn

Ai nevoie sa lupti pentru ceea ce iti doresti

Indiferent de cat de mari sunt obstacolele ce stau in calea visurilor tale, sa nu cumva sa te dai batuta in fata lor! Lupta pentru ceea ce iti doresti, cauta solutii, pune-ti in aplicare planurile indraznete si mergi mai departe. Aceasta etapa te maturizeaza si te ajuta sa iti dai seama cat de puternica esti.

Horoscop Varsator

Ai nevoie sa te linistesti

In aceasta saptamana astrele te sfatuiesc sa iei o pauza de la viata profesionala si sa incerci sa te linistesti. Ai muncit mult prea mult si ai ajuns sa pui pe plan secund lucrurile cu adevarat importante pentru tine. Acum este momentul sa faci un pas in spate, sa te linistesti si sa te regasesti.

Horoscop Pesti

Ai nevoie sa iti planifici altfel timpul

Esti intr-o perioada destul de incarcata pe plan profesional si trebuie sa inveti sa iti planifici cat mai bine timpul astfel incat sa profiti de fiecare clipa pe care o ai si sa reusesti sa rezolvi tot ce iti propui. Chiar daca ai multe de facut, nu face compromisuri de la pasiunile tale; acestea trebuie sa existe in continuare.

