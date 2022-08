Afla care este mantra de care sufletul tau are nevoie in aceasta toamna in functie de zodia in care te-ai nascut:

Toamna anului 2022 este una speciala pentru toate zodiile. Energiile din urmatoarele luni ne incurajeaza sa ne eliberam de toate sentimentele negative si toxice care nu ne apartin. Universul continua sa ne trimita mesaje divine care sa ne calauzeasca sufletul pe drumul care ne este destinat. Intreaga planeta este in tranzitie, iar redescoperirea noastra se intensifica astfel incat sa ne gasim scopul divin pe in acest cosmos.

Pentru toamna anului 2022 astrele au pregatit surprize minunate fiecarei zodii in parte. Citeste aici Horoscopul lunii septembrie pentru toate semnele zodiacale.

Horoscop Berbec

Sunt pregatita pentru tot ce urmeaza. Ma eliberez de trecut si ii permit Universului sa imi arate care este calea pentru viitor. Acesta este un nou capitol al vietii mele si vreau sa fie unul cu adevarat minunat.

Horoscop Taur

Intind cat mai larg aripile mele si imi permit sa zbor mai sus ca oricand. Sunt recunoscatoare Universului pentru ceea ce traiesc si nu ma opresc aici. Merg mai departe si lupt pentru visurile mele; nu renunt pana cand nu le vad implinite.

Horoscop Gemeni

Imi eliberez sufletul de durerea din trecut. Sunt pregatita pentru ceea ce urmeaza, nu mai privesc in spate si nu ma mai gandesc deloc la ce s-a intamplat. Ma concentrez pentru momentul prezent si invat sa ma vindec cu adevarat.

Horoscop Rac

Fac un pas in spate si invat sa ma las pe mana sortii; destinul are un plan frumos pentru mine si ii permit sa mi-l arate si sa ma calauzeasca pe drumul pe care trebuie sa merg. Apreciez ceea ce am, ceea ce sunt, ceea ce traiesc.

Horoscop Leu

Am rabdare cu ceea ce se intampla. Nu imi mai grabesc destinul, ci invat sa fac un pas in spate si sa invat arta rabdarii. Sunt aici pentru ca trebuie sa fiu aici. Acesta este drumul meu, aceasta este povestea mea.

Horoscop Fecioara

Ma eliberez de toate gandurile negative adunate in aceasta perioada. Acesta este un nou inceput si nu vreau sa iau dupa mine poveri ce nu imi apartin. In sufletul meu exista doar iubire, bucurie, liniste si fericire suprema.

Horoscop Balanta

Imi traiesc viata cu liniste in suflet si iubire in inima. Nu mai privesc in stanga si in dreapta si nu mai permit nimanui sa ma influenteze in niciun fel. Aceasta este calatoria mea, acesta este drumul meu. Merg cu inima deschisa catre viitor.

Horoscop Scorpion

Sunt ceea ce sunt datorita furtunilor din ultima perioada. Imi invat lectiile din ele si ii multumesc Universului pentru ca m-a facut mai puternica. Sunt pregatita pentru un nou capitol al vietii mele; sunt pregatita sa dau pagina.

Horoscop Sagetator

Invat sa am mai multa grija de mine. Invat sa fiu putin egoista si sa ma pun pe primul loc. Eu contez, eu sunt importanta. In urmatoarele luni imi dedic timpul necesar pentru a ma regasi si a ma face fericita cu adevarat.

Horoscop Capricorn

Sunt capabila de tot ce imi propun. Eu pot muta muntii. Lupt pentru ceea ce imi doresc si nu permit nimanui sa imi taie aripile. Visurile mele vor deveni realitate si eu voi trai viata pe care mi-o doresc de atat de mult timp.

Horoscop Varsator

Sunt recunoscatoare pentru tot ce am. Sunt recunoscatoare pentru viata pe care o traiesc. Sunt recunoscatoare pentru momentul prezent. Ma bucur de fiecare clipa ca si cum ar fi ultima si traiesc cu zambetul pe buze.

Horoscop Pesti

Nu imi mai este teama de nimic. Toate gandurile negative si fricile de pana acum au fost doar in mintea mea, asa ca ma eliberez de ele si le permit sa mearga mai departe. Eu ma concentrez pe momentul prezent, pe bucurii si pe fericire.

