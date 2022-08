Dragostea pe care o meriti va aparea in viata ta cand nici macar nu te astepti 

Ai rabdare. Inca nu este timpul potrivit. Intr-o zi, cand nici macar nu te astepti, vei intalni sufletul tau pereche... si, atunci, totul va avea sens.

Ai rabdare. Dragostea pe care o meriti va aparea in viata ta cand nici macar nu te mai astepti. Stiu, tanjesti dupa aceasta iubire de foarte mult timp. Insa inca nu esti pregatita pentru ea. Mai ai de invatat cateva lectii. Mai ai de trait cateva experiente. Mai ai de mers singura o parte din drumul tau prin viata.

Intr-o zi, cand nici macar nu te mai astepti, vei intalni sufletul tau pereche. Va aparea pe nepusa masa si iti va da toata lumea peste cap. Iti va arata ce inseamna cu adevarat iubirea adevarata. Aceasta dragoste iti va taia rasuflarea. Cand va aparea, te va surprinde pentru ca nu ai crezut niciodata ca poti simti emotii atat de intense.

Stiu, ai suferit atat de mult. Esti obisnuita sa fii dezamagita in dragoste. Esti obisnuita ca inima ta sa fie franta intr-un milion de bucati mici. Esti obisnuita sa simti ca nu mai poti, sa plangi pana cand adormi intrebandu-te de ce trebuie sa doara atat de tare.

Cauti mult prea mult iubire in oamenii gresiti. Iti doresti mult prea mult sa fii iubita incat uiti sa te iubesti tu pe tine. In loc sa te mai concentrezi pe a gasi dragostea in fiecare persoana care bate la usa sufletului tau, fa un pas in spate si bucura-te de aceasta perioada in care esti doar tu cu tine. Nu te multumi cu mai putin decat meriti pentru ca tu dai tot si nu primesti nimic inapoi. Nu te mai pierde pentru altii. Fa altceva in schimb: ai grija de tine. Petrece mai mult timp cu tine, redescopera-te, fa lucrurile care iti plac. Traieste aceste momente cu bucurie in inima si vei vedea cat de mult se vor schimba lucrurile. Singura te pregatesti pentru a iti intalni sufletul pereche. Singura mergi pe drumul potrivit si incepi sa fii din ce in ce mai aproape de dragostea pe care o meriti... de acea dragoste minunata care iti este destinata tie.

foto main Oleg Reznichenko, Shutterstock

Si, intr-o zi, cand nici macar nu te mai astepti, sufletul pereche va ajunge la tine. Te va lua complet prin surprindere. Iti va arata cat de frumos este sa iubesti. Va fi amabil si va avea toata rabdarea din lume cu tine. Te va face sa te simti in siguranta. Te va asculta de fiecare data cand vei dori sa vorbesti. Te va iubi mai mult decat orice pe aceasta lume.

Draga mea, ai rabdare... pentru ca aceasta iubire merita toata asteptarea. Aceasta iubire iti va arata parti din tine de care nici tu nu stiai. Aceasta iubire nu va putea fi comparata cu absolut nimic din ce ai experimentat pana acum. Aceasta iubire va fi pe vecie... si va fi dragostea pe care tu o meriti.

