10 septembrie: Prima Luna Plina a toamnei ofera sufletelor indrumare spirituala. Fericirea vine prin vindecarea completa

Suntem aici pentru ca suntem puternici. Universul ne spune sa avem incredere in noi si sa mergem in continuare pe drumul potrivit pentru sufletul nostru. Luna Plina ne vindeca de tot ce ne doare si ne ajuta sa inchidem cu putere usa trecutului astfel incat sa nu mai vrem sa o deschidem niciodata. Ne concentram pe ceea ce conteaza, pe momentul prezent si ne facem planuri frumoase pentru viitor.

Ne pregatim sa intampinam cu sufletele deschise prima luna plina a acestei toamne. Pe 10 septembrie, pe cerul deja racoros va rasari o luna plina uriasa, puternica si incarcata de energii pe care abia le poate duce. Universul ne spune sa ne deschidem sufletele pentru ca primim indrumare spirituala, vindecare a inimilor si aliniere cu divinitatea.

Este timpul pentru un pic de magie si surprize feerice. Luna Plina a lunii septembrie vine incarcata de constientizare sporita, energie creativa, compasiune, empatie si lacrimi.

De ce este atat de importanta Luna Plina?

O luna Plina reprezinta varful energiilor lunii acumulate de la cea mai recenta luna noua si pana la aparitia lunii noi. In aceasta perioada, starea noastra emotionala preia controlul si conduce eul nostru intern. Luna este in opozitie cu eul nostru extern, Soarele, activand in cele din urma momente de culminare, implinire si eliberare completa.

Luna Plina de pe 10 septembrie are loc in zodia Pesti

Zodia Pesti este cunoscuta ca fiind semnul intelepciunii spirituale si al stapanirii divine. In aceasta perioada, valul catre taramurile spirituale se ridica, iar granitele dintre misticism si realitate se estompeaza. Urmatoarele zile vor veni cu energie incredibila de pe urma careia primim curaj sa ne deschidem sufletele catre indrumarea spirituala care ne apare ca semne, coincidente sau mesaje in vise.

Luna Plina de pe 10 septembrie ne vindeca de tot ce doare

Nu exista nicio indoiala ca aceasta perioada este un moment magic al anului, o trecere frumoasa prin stari si emotii importante. O tranzitie care ne ajuta sa ne gasim drumul prin haos si sa ne conectam la curajul care se afla in inima noastra pentru a face ce ne dorim in viata. Suntem mai aproape ca niciodata de a ne urma scopul vietii; talentele, abilitatile si darurile noastre ne sunt puse la dispozitie, trebuie doar sa apelam la ele pentru ca vom reusi mai usor sa avansam pe drumul pe care am ales sa mergem.

Universul ne spune ca este esential sa fim deschisi la schimbare, la noi idei si sa devenim mai responsabili cu privire la vietile pe care le traim (sau vrem sa le traim). Pentru a profita de darurile divine, va trebui sa ne confruntam cu frica din interiorul nostru si cu dezamagirea pe care am avut-o din trecut astfel incat sa construim o incredere minunata in noi insine si sa ne dam seama cat de puternici am devenit.

Suntem incurajati sa trecem prin emotii de care pana acum ne era frica pentru ca ele ne vor ajuta sa ne vindecam cu adevarat. Fericirea reala vine doar atunci cand sufletul nostru este complet vindecat.

