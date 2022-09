Evelina Negru lansează single-ul 'Oglinda'

După participarea în emisiunea concurs, „Superstar”, în urma căreia Evelina Negru s-a făcut cunoscută publicului larg, artista lansează al doilea single oficial – „Oglinda”.

comunicat de presa: Piesa este compusă în studiourile DeMoga Music și este lansată alături de MediaPro Music & Universal Music Romania.

„Oglinda” este o piesă de dragoste, care vorbește despre povestea de iubire dintre două suflete pereche care și-au întâlnit privirile printre cele 7 miliarde de alte priviri, pentru care până și infinitul este mult prea puțin. Mesajul pentru persoana iubită este transmis prin piesa cu influențe retro.

Noul single este compus de Marius Moga, Evelina Negru, Mihai Dumitrescu și Bogdan Samoilenco, iar mix & master-ul este realizat de Serj Musteata. Pentru videoclip, Evelina Negru a lucrat alături de o tânără echipă din Republica Moldova formată din: DOP: Valentin Bostan, regie/edit: Eugen Floreac și producător executiv: Matei Zgîmboi.

Evelina Negru are 19 ani și este din Chișinău, iar acum este stabilită în București pentru a-și urma parcursul în cariera muzicală și pentru a continua studiile. Străbunica ei avea o voce frumoasă, cânta la adunările din sat; nu a cunoscut-o pe străbunica ei, însă tatăl ei i-a spus că ea îi semăna foarte mult străbunicii. In primăvara acestui an, după participarea la emisiunea de talente „Superstar”, a lansat primul său single, „Trăiam în paradis”.

Vizionare placuta