Mercur in retrograd. Avem o luna la dispozitie sa rezolvam traumele din trecut si sa ne vindecam cu adevarat

Nu este cazul sa ne panicam. Mercur retrograd poate fi dificil numai daca nu ne acceptam destinul. Aceasta perioada este una intensa, incarcata de emotii, stari si sentimente. Universul ne ofera posibilitatea de a ne intoarce in trecutul dureros, de a spune tot ce nu am spus, de a ne vindeca traumele si de a incheia toate capitolele in care nu mai gasim nimic in afara de tristete.

Mercur a intrat in retrograd pe 10 septembrie in zodia Balantei si ne ajuta sa regasim echilibrul in viata noastra. Avem la dispozitie 3 saptamani plus 10 zile (perioada de umbra) pentru a lasa trecutul acolo unde ii este locul si a ne concentra doar pe ce conteaza cu adevarat.

Ce aduce Mercur retrograd pentru fiecare zodie in parte?

Horoscop Berbec

Esti plina de energie, insa nu prea stii cum sa profiti de ea. Universul iti spune sa iti indrepti atentia asupra vietii personale: relatiile sunt importante in aceasta perioada. Toate energiile Universului te pot face sa simti un dezechilibru de care incerci sa te ocupi.

Horoscop Taur

Mercur retrograd in Balanta te determina sa ai mai multa grija de tine. Este momentul sa te pui pe primul loc, sa fii putin egoista si sa iti dai seama de ce ai nevoie pentru a fi fericita cu adevarat. Aminteste-ti ca disciplina este un act de iubire de sine.

Horoscop Gemeni

Te poti astepta la un vartej de neintelegeri si confuzii in zona relatiilor in aceasta luna. Universul te sfatuieste sa iti iei inima in dinti si sa te intorci putin in trecut pentru a ierta tot ce nu ai iertat pana acum. Inchide vechiul capitol pentru a te bucura de ce urmeaza sa se intample in viata ta.

Horoscop Rac

Universul te sfatuieste sa iti indrepti atentia asupra propriei familii in aceasta perioada. Sunt cateva probleme pe care le-ai tot ascuns sub pres si este momentul sa iti iei inima in dinti si sa te ocupi de ele astfel incat sa o poti lua de la capat.

Horoscop Leu

Mercur retrograd s-ar putea sa te faca sa te gandesti la luptele de comunicare. Pot aparea probleme cu oamenii din jurul tau de care trebuie sa te ocupi inainte de a se transforma in adevarate drame. Nu uita ca sinceritatea este importanta.

Horoscop Fecioara

La multi ani, Fecioara. Aceasta este perioada pentru noi inceputuri. Sopteste-ti "Un nou capitol, o noua eu!" inainte de a sufla in lumanarile din tortul de la ziua ta de nastere. Urmatoarele saptamani te ajuta sa dai un reset vietii tale; acum ai ocazia sa iti implinesti visurile.

Horoscop Balanta

In urmatoarea perioada cauti frumusete si echilibru in toate planurile vietii tale. Pe plan personal, Universul te indeamna sa faci un pas in fata si a iti rezolva micile probleme de comunicare. Ai rabdare si asculta cu atentie ce au de zis oamenii din jurul tau.

Horoscop Scorpion

Este timpul pentru putina izolare si o scufundare adanca in subconstientul tau. Mercur in retrograd iti cere sa iti indrepti atentia asupra energiei tale interioare; invata lectiile trecutului si vindeca acele traume profunde pentru a putea merge mai departe cu viata ta.

Horoscop Sagetator

Mercur retrograd in Balanta iti cere sa incetinesti fuga ta prin viata. Este momentul sa inveti sa fii recunoscatoare pentru ceea ce traiesti aici si acum si sa te bucuri de momentul de acum. Lasa trecutul acolo unde ii este locul si nu iti mai face atatea griji pentru viitor.

Horoscop Capricorn

Acest Mercur retrograd te indeamna sa fii mai atenta la cariera ta. Toate limitele de care ti-a fost teama sa treci sunt acum de domeniul trecutului. Ai incredere in tine si nu te teme de obstacolele ce pot sta in calea ta. Esti mai puternica decat crezi.

Horoscop Varsator

Tot ce traiesti in aceasta perioada te ajuta sa cresti, sa inveti lectii importante si sa te pregatesti pentru un nou capitol al vietii tale. Ai rabdare cu drumul pe care mergi, esti acolo unde trebuie sa fii. Cu rabdare, mergi mai departe.

Horoscop Pesti

Este timpul pentru transformare; ia-ti ramas bun de la trecut si pregateste-te pentru un ciclu de renastere si regasire. Mercur retrograd te determina sa iti rezolvi traumele astfel incat sa te vindeci definitiv de tot ce s-a intamplat si sa o iei de la capat.

