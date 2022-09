7 Planete sunt in retrograd in aceasta perioada si aduc cu ele furtuni intense, vibratii inalte si un nou ciclu evolutiv

Schimbari uriase sunt in drum catre noi toti. Vara s-a incheiat si, odata cu ea, ne-am luat si noi ramas bun de la trecut. Cosmosul are un plan complet diferit pentru noi toti. Toamna aceasta este plina de actiune si vine cu furtuni intense in Univers, cu vibratii inalte si cu lectii de suflet. Ceea ce traim acum nu vom mai trai niciodata.

In luna septembrie avem 7 planete ce sunt in retrograd.

Degeaba il invinovatim pe Mercur retrograd pentru haosul din viata noastra. In aceasta perioada avem nu una, nici doua, nici trei... ci sapte planete ce se misca inapoi prin Cosmos.

Care sunt planetele care se afla in retrograd si care este sfatul Universului pentru noi?

1. Pluto retrograd

Pluto retrograd inceput pe 29 aprilie si se va incheia pe 8 octombrie.

Sfatul Universului: Este momentul sa ne oprim din fuga noastra in viata si sa observam temele invatate in aceasta perioada. Putem folosi puterea de transformare a acestei planete pentru cresterea personala. Acest retrograd ne impinge sa descoperim secrete interioare ascunse, ganduri ce pot fi vindecate si schimbari puternice ce ne vor ajuta sa ajungem mai usor pe drumul potrivit in viata.

2. Saturn retrograd

Saturn retrograd a inceput pe 2 iunie si se va incheia pe 23 octombrie

Sfatul Universului: este momentul sa acceptam locul in care suntem astfel incat sa putem lucra la viziunea noastra pentru viitor. Saturn retrograd ne ofera ocazia de a ne corecta cursul. Limitarile impuse in aceasta perioada ne pot impiedica temporar progresul, insa acest lucru se intampla in favoarea noastra astfel incat sa ne ajustam singuri planurile si scopul final.

3. Jupiter retrograd

Jupiter retrograd a inceput pe 28 iulie si se va incheia pe 23 noiembrie

Sfatul Universului: este important sa nu ne temem de ceea ce se intampla in aceasta perioada. Jupiter retrograd nu inseamna neaparat tristete si durere deoarece aceasta planeta incredibila radiaza energie puternica ce ne determina sa lucram mai mult la noi insine. Este momentul sa reflectam asupra propriilor valori si a modului in care dorim sa crestem spiritual. Acum ni se ofera posibilitatea de a identifica convingerile limitative ce ne blocheaza cresterea emotionala.

4. Neptun retrograd

Neptun retrograd a inceput pe 25 iunie si se va incheia pe 3 decembrie

Sfatul Universului: suntem indemnati sa privim in interiorul nostru si sa descoperim cine suntem cu adevarat. Este posibil sa avem o dorinta serioasa de retragere in propria bula, de evadare. Trecerea de la o viata sociala foarte activa la singuratate poate fi fie vindecatoare, fie distructiva. Depinde numai de noi ce alegem sa facem. Neptun retrograd ne indeamna sa reflectam asupra a ceea ce suntem astfel incat sa intelegem care este scopul nostru in viata.

5. Uranus retrograd

Uranus retrograd a inceput pe 24 august si se va incheia pe 23 ianuarie 2023.

Sfatul Universului: suntem indemnati sa ne gandim la cum vrem sa arate aventura noastra pe termen lung. Uranus retrograd in Taurul stabil ne cere sa luam in considerare modul in care putem crea libertate si entuziasm in rutina de zi cu zi - ceva ce poate parea foarte dificil, insa nu imposibil.

6. Chiron retrograd

Chiron retrograd a inceput pe 19 iulie si se va incheia pe 23 decembrie

Sfatul Universului: trebuie sa ne acceptam destinul. Chiron retrograd pune in lumina locul in care tinem unele dintre cele mai adanci rani, insa nu o va face intr-o maniera tocmai delicata. Evenimentele din aceasta perioada vor smulge bandajele inimii dintr-o data, oferindu-ne ocazia sa lucram cu traumele noastre trecute si cu cele mai profunde rani.

7. Mercur retrograd

Mercur retrograd a inceput pe 10 septembrie si se va incheia pe 3 octombrie

Sfatul Universului: nu trebuie sa mai fim atat de speriati. Mercur retrograd nu este aici pentru a ne distruge vietile sau pentru a crea probleme in relatiile dintre noi. Din contra, el vine pentru a scoate in evidenta anumite aspecte care sa ne ajute sa ne realiniem la scopul nostru in viata, sa resetam anumite aspecte importante, sa reorganizam prezentul si sa revizuim ce am trait pana acum astfel incat sa incepem un nou capitol puternici, siguri pe noi si aliniati la scopul nostru.

Vizionare placuta