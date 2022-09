Horoscop pentru suflet: Mantra zodiei tale pentru săptămâna 19-25 septembrie

Horoscop săptămânal 19-25 septembrie. Descoperă care este mantra de care ai nevoie în această săptămână minunată de toamnă.

Spune-mi ce zodie ești pentru a îți spune care este mantra de care sufletul tău are nevoie în această săptămână a lunii septembrie:

Horoscop Berbec

Mantra ta pentru această săptămână este: Am grijă de mine. Am grijă de sufletul meu. Am grijă de inima mea. Am grijă de corpul meu. Mă iubesc pentru ceea ce sunt și aleg să mă pun pe primul loc și să îmi ofer cea mai sinceră iubire.

Horoscop Taur

Mantra ta pentru această săptămână este: Știu ce îmi doresc la viață și nu mai permit nimănui să îmi schimbe planurile sau să îmi dicteze viitorul. Lupt pentru visurile mele și nu renunț până când nu le văd împlinite. Sunt puternică și am încredere în mine.

Horoscop Gemeni

Mantra ta pentru această săptămână este: Mă iubesc pentru ceea ce sunt. Mă iubesc cu bine și cu rău. Mă iubesc cu calități și cu defecte. Mă iubesc pentru că sunt unică în această lume.

Horoscop Rac

Mantra ta pentru această săptămână este: Mă eliberez de toate sentimentele dificile pe care le simte acum inima mea. Mă eliberez de frică și de îndoieli și creez pace în inima mea. Știu că Universul este alături de mine pas cu pas.

Horoscop Leu

Mantra ta pentru această săptămână este: Nu-mi este teamă de acest capitol al vieții mele. Uneori, lucrurile urâte care se întâmplă în viața noastră ne pun chiar în fața celor mai bune lucruri care ni se poate întâmpla.

Horoscop Fecioară

Mantra ta pentru această săptămână este: Am tot ce îmi trebuie pentru a depăși orice provocări mi-ar aduce această săptămână. Am încredere în mine, știu că sunt puternică și că mă pot descurca în orice situație.

Horoscop Balanță

Mantra ta pentru această săptămână este: Pacea și armonia interioară se întâmplă în momentul în care aleg să nu permit unei alte persoane sau evenimente să îmi controleze gândurile și emoțiile.

Horoscop Scorpion

Mantra ta pentru această săptămână este: Pot simți întotdeauna puterea autentică, pozitivă, care apare din decizia mea de a mă ridica deasupra dramei și a distragerilor care oricum nu contează.

Horoscop Săgetător

Mantra ta pentru această săptămână este: Nu voi rămâne prinsă în ce ar fi fost dacă sau ce ar fi trebuit să fie. În schimb, mă voi concentra pe puterea și posibilitatea de a înțelege ce este acum, chiar acum.

Horoscop Capricorn

Mantra ta pentru această săptămână este: Suntem cu toții imperfecți. De fapt, suntem perfecți în imperfecțiunea noastră. Și, așa cum toți oamenii merită iubire, și eu merit să fiu iubită, să simt iubire, să cresc în iubire.

Horoscop Vărsător

Mantra ta pentru această săptămână este: Îmbrățișez noile începuturi și trimit intențiile mele pozitive și gândurile mele pline de iubire către univers și către ceilalți. Ceea ce trimit se va întoarce înzecit către mine.

Horoscop Pești

Mantra ta pentru această săptămână este: Sunt puternică. Am încredere în mine. Am încredere în Univers că are un plan special pentru mine. Mă vindec cu fiecare zi care trece și îmi continui drumul.

foto main Olga Bylkova, Shutterstock

