Tudum: Un eveniment Netflix internațional pentru fani dezvăluie un trailer plin de vedete

TUDUM: Un eveniment Netflix international pentru fani | Trailer oficial | 24 septembrie | Netflix

comunicat de presa: Tudum s-a întors! Sâmbătă, 24 septembrie, fanii Netflix vor avea parte de cinci evenimente pline de vedete din toată lumea pe parcursul a 24 de ore și se vor bucura de noutăți și dezvăluiri în exclusivitate despre peste 120 de seriale și filme. Găzduit de Jamie Foxx, Millie Bobby Brown, Noah Centineo, Choi Min-ho, Cho Yi-hyun, Zakir Khan, Prajakta Koli, Maite Perroni, Sheron Menezzes, Maitreyi Ramakrishnan și alții, sărbătoarea din acest an este mai mare ca niciodată.

Astăzi dezvăluim trailerul și oferim fanilor o idee despre lucrurile la care se pot aștepta de la acest eveniment, precum secrete picante, imagini în premieră, noutăți în exclusivitate și multe altele legate de filmele, serialele și jocurile mult așteptate de pe tot globul. Printre acestea se numără Wednesday, The School for Good and Evil, 1899, Stranger Things, Bridgerton, La Casa de Papel, Slumberland, Enola Holmes 2, Glass Onion: A Knives Out Mystery, Emily in Paris și multe altele!

Iată detaliile:

- Pe 24 septembrie, la ora 5:00 AM (ora României), Tudum va da startul cu un spectacol captivant în Coreea.

- La 8:30 AM (ora României), fanii vor avea parte de distracție și vor afla ce producții urmează să sosească din India.

- La 8:00 PM (ora României), Tudum dă startul unui spectacol cu două părți, Partea 1 fiind transmisă din SUA și Europa, iar Partea 2 din America Latină la 9:30 PM (ora României), cu surprize din alte țări.

- Pe 25 septembrie, la ora 7:00 AM (ora României), vedetele din Japonia vor încheia evenimentul Tudum cu o adevărată sărbătoare a divertismentului japonez.

Tudum: Un eveniment Netflix internațional pentru fani va fi disponibil în 29 de limbi pe canalele de YouTube ale serviciului Netflix din toată lumea și pe YouTube.com/Netflix. Accesează site-ul oficial pentru fani al serviciului Netflix Tudum.com/event pentru cele mai recente știri despre acest eveniment internațional pentru fani.

Vizionare placuta