La ce trebuie să renunți în săptămâna 19-25 septembrie ca să atragi fericirea

Horoscop săptămânal pentru perioada 19-25 septembrie. Află la ce trebuie să renunți pentru a atrage fericirea în viața ta în funcție de semnul zodiacal în care te-ai născut.

Horoscop Berbec

Trebuie sa renunti la tot bagajul emotional pe care il cari dupa tine

Este momentul sa te eliberezi de tot ce nu mai mai este de actualitate. Scapa de gandurile negative, de starile si de temerile pe care le-ai construit si care nu iti permit sa fii cu adevarat fericita. Concentreaza-te pe momentul prezent cu inima deschisa si dornica sa traiesti liber.

Horoscop Taur

Trebuie sa renunti sa te mai intereseze ce zic sau ce fac alti oameni

Tu esti tu. Tu esti unica pe acest pamant, asa ca ia-ti inima in dinti si traieste asa cum iti doresti fara sa te mai intereseze ce ar putea sa zica sau ce fac oamenii din jurul tau. Alege sa fii fericita cum stii tu mai bine.

Horoscop Gemeni

Trebuie sa renunti la teama ca ai putea da gres

Nu te mai teme de nimic in aceasta lume. Toate greselile pe care le-ai facut te-au transformat in ceea ce esti acum. Asadar, accepta-le ca parte din viata si multumeste-i Universului pentru ele pentru ca datorita lor esti mai puternica, mai sigura pe tine, mai curajoasa.

Horoscop Rac

Trebuie sa renunti la oamenii toxici din jurul tau

Indeparteaza-te de toti oamenii care se folosesc de tine, de cei care sunt acolo doar cand au nevoie de ceva, de cei care te pun la pamant cu energia lor negativa si de cei care nu se bucura la succesul tau. Ai nevoie sa fii inconjurata de suflete frumoase, alaturi de care sa cresti si sa te bucuri de viata.

Horoscop Leu

Trebuie sa renunti la a iti mai face o mie de griji cu privire la viitor

Ai luat o decizie importanta si acum iti este teama de ce urmeaza sa se intample. Accepta destinul si ia-o de la capat. Acesta este un nou capitol al vietii tale, ai incredere in tine si lupta pentru ceea ce iti doresti. Bucura-te de calatorie deoarece te va transforma incredibil de mult.

Horoscop Fecioara

Trebuie sa renunti la a mai lupta pentru visurile altor oameni

In aceasta saptamana trebuie sa iti dai seama cine esti cu adevarat si ce iti doresti de la viata, de la prezent si, cel mai important, de la viitor. Nu mai lupta pentru visurile altor oameni, pune-te pe primul loc si lupta pentru fericirea ta.

Horoscop Balanta

Trebuie sa renunti la a incerca sa afli raspunsuri la intrebari referitoare la trecut

Tot ce s-a intamplat in trecut a fost in favoarea ta. Stiu ca acum doare, insa in timp iti vei da seama cat de mult te-a transformat acest capitol. Nu mai cauta raspunsuri la intrebari dificile, concentreaza-te pe vindecarea ta. Mergi mai departe cu viata ta.

Horoscop Scorpion

Trebuie sa renunti sa iti mai complici singura viata

A venit momentul pentru putina curatenie in viata ta; renunta la tot ce nu iti mai foloseste, la gandurile de care nu mai ai nevoie, la bagajele emotionale pe care le cari dupa tine, la grijile care nici macar nu sunt ale tale. Ai nevoie de simplitate in aceste momente.

Horoscop Sagetator

Trebuie sa renunti sa-ti mai faci atatea griji pentru ziua de maine

Nu stii cum va fi viitorul, de ce iti faci atatea griji pentru el si uiti sa te bucuri de ce ai chiar acum? Concentreaza-te pe momentul prezent pentru ca acesta este singurul care exista. El este cel in care inima poate simti fericire, iar sufletul poate fi linistit cu adevarat.

Horoscop Capricorn

Trebuie sa renunti la a te mai intoarce acolo unde nu mai exista nimic

Nu mai deschide usa trecutului, nu iti mai face singura atat de mult rau. Incearca sa accepti ce s-a intamplat, sa iti inveti lectiile si sa o iei de la capat. Permite-i inimii tale sa se vindece si sufletului tau sa isi gaseasca linistea.

Horoscop Varsator

Trebuie sa renunti la a mai accepta sfaturi de la alti oameni

Trebuie sa inveti sa traiesti doar pentru tine; sa faci alegerile pe care tu le consideri potrivite, sa mergi pe drumul pe care tu vrei. Nu mai apleca urechea la ce spun cei din jurul tau, asculta-ti intuitia si lasa-te ghidata de ce iti dicteaza inima.

Horoscop Pesti

Trebuie sa renunti la problemele pe care nu le poti rezolva

Daca nu poti rezolva ceva, accepta situatia si mergi mai departe. Permite-i destinului sa isi joace cartea, iar tu invata-ti lectia: sunt multe momente in viata in care, oricat de mult ai incerca, pur si simplu nu ai ce sa faci decat sa te conformezi cu ceea ce este.

foto main Irina Rakyta, Shutterstock

