Horoscop octombrie 2022. Suntem luati sub protectie divina si feriti de toate relele

Descoperă horoscopul lunii octombrie 2022 pentru fiecare zodie în parte.

Totul se intampla pentru un motiv. Nu mai luptam impotriva morilor de vant, ne acceptam destinul si imbratisam schimbarea. Ne eliberam de tot ce nu face parte din planul Universului pentru noi si ii permitem divinitatii sa ne arate care este drumul pe care trebuie sa mergem. Linistea suprema ne cuprinde sufletele in timp ce inimile se vindeca de toata durerea trecutului.

Află ce ți-au pregătit astrele în cele ce urmează. Descoperă horoscopul lunii octombrie 2022 pentru fiecare zodie în parte:

Horoscop OCTOMBRIE 2022. Zodia Berbec

In sufletul tau este un sentiment de entuziasm si dorinta unui nou inceput in urmatoarele saptamani. Esti pregatita sa inchizi un capitol mai putin frumos si sa o iei de la capat pe un drum plin de magie. Ai incredere in planul Universului pentru tine, inveti sa te eliberezi de tot ce nu poti controla si sa te bucuri de calatorie. Profita de aceasta luna de toamna, te va ajuta sa cresti si sa inveti sa ai incredere in tine.

Horoscop OCTOMBRIE 2022. Zodia Taur

Luna octombrie vine cu schimbari frumoase si interesante pentru tine pe mai multe planuri. Vei experimenta echilibru in viata personala, diplomatie in cea profesionala si armonie in cea sentimentala. Este timpul sa te bucuri de aceasta perioada prin care treci, este una dintre cele mai frumoase. Nu te mai concentra pe ce iti lipseste si alege sa fii recunoscatoare pentru ceea ce ai deja.

Horoscop OCTOMBRIE 2022. Zodia Gemeni

Octombrie iti permite sa faci un pas in spate, sa iei o pauza de la tot si sa iti analizezi putin drumul din ultimele luni. Acum este un moment excelent pentru a invata lectii, a face schimbari si a manifesta viitorul pe care ti-l doresti. Universul este de partea ta, gata sa iti asculte dorintele si sa inceapa sa le transforma in realitate.

Horoscop OCTOMBRIE 2022. Zodia Rac

Esti pregatita pentru rutina? Dupa o perioada foarte intensa, cu schimbari constante, emotii, stari interesante, transformari, iata ca luna octombrie iti aduce o surpriza frumoasa: in viata ta se instaleaza linistea si, in sfarsit, intri intr-o rutina ce te va ajuta sa intelegi mai bine cine esti si care este scopul tau in viata.

Horoscop OCTOMBRIE 2022. Zodia Leu

Bucura-te de urmatoarele saptamani deoarece sunt cele mai interesante pentru tine din toate punctele de vedere. In sfarsit, faci o schimbare importanta pe plan profesional, ce va veni la pachet si cu modificari personale. Iti dai seama ce conteaza cu adevarat pentru tine, ce te face fericita si de ce ai nevoie de la viitor. Esti acolo unde trebuie sa fii.

Horoscop OCTOMBRIE 2022. Zodia Fecioara

Universul iti spune ca acesta este un moment de imbratisare a schimbarii care, la randul sau, va crea mai mult echilibru si armonie in viata ta. Chiar daca schimbarile sunt adesea incomode sau dificile, este necesar sa cureti energia veche astfel incat sa pornesti la drum cu dreptul. Capitolul pe care urmeaza sa il incepi este unul cu adevarat special.

Horoscop OCTOMBRIE 2022. Zodia Balanta

Pregateste-te pentru o luna cu adevarat speciala. Universul are planuri frumoase pentru tine, ce te vor scoate din zona de confort si te vor determina sa inveti mai multe lucruri despre tine, sa te descoperi, sa iti dai seama ce te face fericita cu adevarat. Schimbarile care ti se intampla pot fi chiar lectii de viata.

Horoscop OCTOMBRIE 2022. Zodia Scorpion

Pe masura ce inaintam in toamna, incepi sa fii tot mai atenta la lucrurile pe care pana acum le-ai neglijat. Incerci sa te concentrezi asupra vietii personale si sa acorzi mai mult timp relatiei cu oamenii din jur. Rezolvi probleme din trecut, te apropii de sufletele la care tii si iti faci curaj si te indepartezi de cele toxice.

Horoscop OCTOMBRIE 2022. Zodia Sagetator

In luna octombrie simti nevoia de conexiuni profunde si de o comunicare deschisa cu oamenii dragi. Urmatoarea perioada este un moment bun pentru a evalua anumite relatii si pentru a determina daca acestea iti mai servesc in vreun fel. Pune-te pe primul loc si alege ce este mai bun pentru tine.

Horoscop OCTOMBRIE 2022. Zodia Capricorn

Luna octombrie va fi una destul de interesanta pentru tine. Vor fi momente in care mintea va incerca sa preia controlul, motiv pentru care iti va fi mai greu sa te conectezi la emotiile tale. Nu uita, tu esti cea care este la conducere, care tine fraiele vietii sale. Nu permite sa te indepartezi de la scopul pentru care esti facuta.

Horoscop OCTOMBRIE 2022. Zodia Varsator

Luna octombrie vine cu surprize interesante pentru tine si incepe un ciclu complet de transformare. Esti pregatita sa profiti de aceasta energie primita de la Univers? Acum ai ocazia sa iti schimbi nu doar prezentul, ci si viitorul. Detaseaza-te de trecut si concentreaza-te pe ce conteaza cu adevarat.

Horoscop OCTOMBRIE 2022. Zodia Pesti

Esti pregatita pentru o noua luna de toamna? Universul te sfatuieste sa folosesti uramtoarele saptamani pentru a explora acele parti ale vietii tale pe care pana acum le-ai tot neglijat astfel incat sa iti dai seama care sunt cele care au nevoie de mai mult echilibru. De asemenea, incearca sa fii sincera cu tine si, cel mai important, sa alegi cu sufletul.

foto main Ironika, Shutterstock

