Alege o imagine si afla ce te asteapta in toamna lui 2022

Descopera ce surprize ti-a pregatit Universul in aceasta toamna. Alege o imagine si afla ce este cel mai important pentru tine in urmatoarele luni.

Pentru astazi am pregatit pentru tine un test foarte special, de suflet. Tot ce trebuie sa faci este sa privesti cu atentie cele 3 imagini de mai jos si sa o alegi pe cea care iti transmite ceva (o emotie, o stare), iar noi iti vom dezvalui care sunt planurile pe care Universul le are pentru tine in urmatoarea perioada si pe ce trebuie sa te concentrezi in aceasta toamna.

Esti pregatita? Hai sa incepem. Alege o singura imagine din cele 3 de mai jos si afla ce te asteapta in urmatoarele luni.

Daca ai ales prima imagine...

Esti o fire foarte sensibila ce are nevoie de liniste si pace pentru a functiona si a se simti bine in aceasta viata. Iti doresti foarte mult sa inveti sa te pui pe primul loc si sa ai mai multa grija de tine inainte de a avea grija de altii.

foto Denis Belitsky, Shutterstock

In aceasta toamna Universul te sfatuieste sa inveti arta egoismului pentru ca doar asa vei reusi sa atragi fericirea adevarata in viata ta. Nu te mai lua dupa alti oameni, incearca sa iti asculti intuitia si sa alegi cu inima. Nu uita ca tu detii fraiele vietii tale, nu permite nimanui sa iti spuna cum sa iti traiesti prezentul si ce alegeri sa faci pentru viitor.

Ce te asteapta in toamna 2022: un nou inceput. Dai pagina si o iei de la capat. Esti pregatita pentru un nou capitol al vietii tale - acesta va fi unul cu adevarat special pentru ca va fi construit din toate punctele de vedere doar de catre tine.

Daca ai ales a doua imagine...

Esti o fire intotdeauna pe fuga. Nu stii ce sa faci mai intai, alergi dupa mai multe lucruri deodata si este posibil ca din aceasta cauza sa nu mai reusesti sa fii fericita cu adevarat. Cu atat de multe pe cap, nu te mai poti bucura de lucrurile marunte.

foto Kanea, Shutterstock

In aceasta toamna Universul te sfatuieste sa incetinesti. Acum ori niciodata, fa un pas in spate si da-ti seama cate ratezi pentru ca alergi dupa ce nu ai nevoie. Nu mai trai dupa exemple, traieste dupa cum iti doresti tu. Lasa-ti inima sa preia controlul si sa te ajute sa te bucuri de viata.

Ce te asteapta in toamna 2022: lectii importante. Iti dai seama ce conteaza cu adevarat in viata si alegi sa te concentrezi pe lucrurile marunte si simple. Recunostinta se instaleaza in sufletul tau si, in sfarsit, te bucuri de viata ta asa cum ar trebui.

Daca ai ales a treia imagine...

Esti o fire indragostita de viata si dornica sa ofere si sa primeasca iubire. Ultima perioada a fost una grea si interesanta pentru tine, cu multe lectii de viata ce te-au transformat si te-au ajutat sa cresti si sa devii cea mai buna versiune a ta.

foto Andrew Mayovskyy, Shutterstock

In aceasta toamna Universul te sfatuieste sa renunti la toate barierele pe care le-ai construit in jurul inimii tale, sa iti permiti sa fii vulnerabila si sa iti arati sufletul. Este momentul sa iubesti din nou... iar acest nou capitol va fi unul mai frumos ca niciodata.

Ce te asteapta in toamna 2022: o iubire adevarata. In sfarsit, esti pregatita sa iti intalnesti sufletul pereche si sa construiesti alaturi de el cea mai frumoasa poveste de dragoste. Nu te mai teme de nimic, bucura-te de prezent si iubeste cu tot sufletul tau.

Vizionare placuta