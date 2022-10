Energia feminina versus energia masculina. Care crezi ca e cea mai benefica pentru tine?

Te-ai intrebat vreodata ce fel de energie manifesti in viata ta in cea mai mare parte a timpului?

Indiferent daca raspunsul tau este DA sau NU, un lucru e sigur: cu toatele stim cum arata si se comporta o femeie care se afla preponderent in energia ei feminina si, indiferent daca ne starnesc invidia sau admiratia, aceste femei sunt cele care intorc majoritatea privirilor oriunde merg. Si mai cred un lucru, ca sigur te-ai intrebat oare cum reusesc!

Este suficient sa fii putin atenta in jurul tau (si evident si la tine) pentru a putea observa faptul ca, in cultura moderna, a devenit extrem de la indemana si chiar folositor sa ne accesam energia masculina pentru a misca lucrurile in viata noastra.

Am devenit, de cateva zeci de ani, niste „persoane de actiune”, mereu orientate spre rezultate, spre a ne depasi propriile limite. Desi toate astea nu sunt nici pe departe aspecte negative ale personalitatilor noastre, este important sa fim atente sa nu ne desprindem de acele parti din noi care ne descriu ca femei: capacitatea de a ne lasa duse de fluxul vietii, fara rezistenta, cu blandete si empatie, abilitatile noastre creative, dansul si jocul si mai ales felul in care reusim sa ne acordam cu propriile noastre procese interne.

Citeste continuarea pe andreearaicu.ro

foto main pixabay

Vizionare placuta