La ce trebuie să renunți în săptămâna 10-16 octombrie ca să atragi fericirea

Horoscop săptămânal. La ce trebuie să renunți pentru a atrage fericirea în viața ta în următoarele 7 zile ale acestei săptămâni.

Horoscop săptămânal pentru perioada 10-16 octombrie. Află la ce trebuie să renunți pentru a atrage fericirea în viața ta în funcție de semnul zodiacal în care te-ai născut.

Horoscop Berbec

Trebuie sa renunti sa mai ai asteptari mari de la oamenii din jurul tau

Daca vrei sa nu mai fii ranita, atunci renunta la asteptarile pe care le ai de la oamenii la care tii. Permite-le tuturor sa isi traiasca viata asa cum isi doresc in timp ce tu o traiesti pe a ta... si asa toata lumea va fi fericita.

Horoscop Taur

Trebuie sa renunti sa iti mai faci griji cu privire la viitor

Este momentul sa nu te mai concentrezi atat de mult pe viitor pentru ca pierzi prea multe lucruri frumoase care se intampla in momentul prezent. Scapa de griji si permite-ti sa traiesti pentru acum. E prea frumoasa viata ta si tu o ratezi.

Horoscop Gemeni

Trebuie sa renunti la teama de singuratate

Tot mai des ajungi sa fii cu persoanele nepotrivite pentru ca iti este teama sa fii singura? De ce sa nu iti doresti sa fii doar tu cu tine? Sa iti asculti gandurile, sa faci ce iti place, sa iei decizii potrivite, sa iti planifici viitorul, sa te bucuri de viata. Singuratatea este un dar de la Univers, bucura-te de el.

Horoscop Rac

Trebuie sa renunti sa te mai intereseze ce spun alti oameni

Parca prea des ti-ai construit viata in functie de ce au facut sau au spus oamenii din jurul tau. Nu esti tocmai fericita cu locul in care esti acum, asa ca ar trebui sa faci o schimbare. Incepe prin a renunta sa iti mai pese de ce spun altii si sa te concentrezi pe ce iti doresti tu cu adevarat.

Horoscop Leu

Trebuie sa renunti sa te mai concentrezi pe lucrurile negative

A venit momentul sa te eliberezi de negativitatea care s-a strans in jurul tau. Incepe sa fii recunoscatoare pentru viata pe care o traiesti, sa apreciezi mai mult ceea ce ai, sa te bucuri de prezent in timp ce iti faci planuri frumoase pentru viitorul apropiat. Vei vedea cat de mult ti se va schimba starea de spirit.

Horoscop Fecioara

Trebuie sa renunti sa mai ajuti alti oameni

Ajutandu-i pe altii ajungi sa te pierzi pe tine. Incearca sa trasezi o limita, sa impui niste reguli in relatiile cu oamenii din jurul tau astfel incat sa nu traiesti in zadar. Trebuie sa inveti sa fii egoista si sa te pui pe primul loc.

Horoscop Balanta

Trebuie sa renunti sa te mai intorci in trecut

Accepta tot ce s-a intamplat pentru a te putea vindeca si a invata sa traiesti in momentul prezent. Pierzi atat de multe concentrandu-te asupra trecutului; nu poti schimba nimic, iar tot acest timp risipit in zahar nu se mai intoarce la tine. Da-ti seama ce conteaza cu adevarat.

Horoscop Scorpion

Trebuie sa renunti sa-ti fie teama de schimbari

Accepta schimbarile care vin in calea ta pentru ca ele te ajuta sa iti imbunatatesti viata si sa evoluezi pe toate planurile. Nu te mai teme de ele, imbratiseaza-le si permite-le sa iti arate cat de frumos poate fi viitorul tau.

Horoscop Sagetator

Trebuie sa renunti sa iti mai pui multe intrebari cu privire la viitor

Nu mai incerca sa iti ghicesti viitorul, permite-ti sa fii luata prin surprindere si sa te bucuri de toate cadourile pe care destinul ti le pregateste. Fa un pas in spate si accepta lucrurile care ti se intampla, adapteaza-te la schimbari si traieste viata.

Horoscop Capricorn

Trebuie sa renunti sa mai pui raul in fata

Te pierzi atat de mult in acest capitol al tau deoarece te concentrezi doar pe ce ar putea sa mearga prost. Inceteaza sa mai pui raul in fata si invata sa te bucuri de tot ce este frumos in timp ce mergi mai departe cu viata ta.

Horoscop Varsator

Trebuie sa renunti sa mai incerci sa controlezi fiecare aspect al vietii tale

Pierzi atat de mult timp pretios in viata concentrandu-te pe ceea ce nu poti controla. Prezentul tau ar fi mult mai frumos si mult mai linistit daca ai renunta la ce nu tine de tine si le-ai permite lucrurilor pur si simplu sa se intample in timp ce tu te adaptezi pe parcurs la fiecare schimbare.

Horoscop Pesti

Trebuie sa renunti la teama de iubire

Ai trecut prin atat de multe, insa este timpul sa inchizi usa trecutului si sa mergi mai departe cu viata ta. Renunta la mastile pe care le porti, darama zidurile construite in jurul inimii tale si permite-ti sa fii din nou vulnerabila in fata iubirii.

foto main Gorbash Varvara, Shutterstock

Vizionare placuta