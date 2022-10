Asteapta persoana pe care Dumnezeu a trimis-o pe acest pamant doar pentru tine

Unul dintre cele mai vechi proverbe din aceasta lume este: "Orice este menit sa se intample, se va intampla... iar daca nu se intampla, inseamna ca nu iti este destinat."

Nu mai incerca sa fortezi ca ceva sa se intample. Gandeste-te ca lucrurile care iti sunt destinate vor veni in cele din urma la tine... vor gasi o cale, vor depasi obstacole, vor trece peste orice pentru a ajunge la tine. Daca Dumnezeu vrea sa ai ceva sau sa faci ceva... el o va plasa pe calea ta. Fie ca acest "ceva" este o persoana sau un plan... nu poti forta ceea ce nu poti controla.

Nu permite niciunui barbat sa se joace cu sentimentele tale. Nu permite niciunui barbat sa te raneasca. De ce ai face asta? Pentru un sentiment temporar? Da-ti seama cat de importanta esti. Da-ti seama cat de multe lucruri minunate meriti sa ti se intample. Tot ceea ai face pentru o persoana nepotrivita... fa-o pentru tine. Pune-te pe primul loc, alege sa fii egoista si nu mai permite nimanui sa te raneasca.

Este in regula, totusi. Sa ai o inima buna inseamna sa suferi din cand in cand, insa acest lucru te ajuta sa iti inveti lectia si sa accepti faptul ca unii oameni nu sunt pentru tine. Dumnezeu are altceva mult mai frumos pregatit pentru tine. Nu forta pe nimeni sa iti vada valoarea... mai ales atunci cand nu o poate vedea.

Tindem sa ne tinem de lucrurile care dor, care ne distrug in timp ce Dumnezeu ne spune sa plecam. Primesti libertate si mult mai mult decat iti doresti daca inveti sa renunti si sa spui "Nu" lucrurilor care nu iti sunt destinate.

Cunoaste-ti valoarea. Nu te multumi cu mai putin decat meriti. Dumnezeu a pus deoparte pe cineva special pentru tine. El doar iti cere sa ai rabdare si sa ai incredere in el. Cel pe care el il are pentru tine nu va juca niciun joc, nu te va rani, nu te va face sa iti pui intrebari. Nu va trebui sa incerci atat de mult sau sa alergi dupa el. Cel potrivit se va simti ca acasa. Totul va fi din nou simplu. Viata va fi mai linistita ca niciodata. Crede-ma, asteptarea merita. Un om trimis de Dumnezeu merita toata asteptarea.

foto main pexels

