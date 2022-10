Invata sa fii persoana care gaseste liniste in cea mai infricosatoare furtuna

In mijlocul haosului numit "viata", tu incearca sa atragi liniste si pace in prezentul tau. Invata sa gasesti intelepciune astfel incat sa stii cine esti, ce iti doresti si sa nu te mai intereseze de ce spun sau fac altii. Sa ai drumul tau si sa te bucuri de el cu tot sufletul.

Nu te mai concentra pe viata altor persoane. Nu mai privi in stanga si in dreapta pentru a vedea ce fac acestea. Nu te mai lasa influentata de nimeni atunci cand trebuie sa iei o decizie. Nu mai permite nimanui sa se joace cu inima ta. Invata sa te concentrezi doar pe tine si atat... sa inveti sa fii recunoscatoare pentru ceea ce ai, sa fii mandra de cine esti si de puterea care se afla in sufletul tau deoarece ea te-a ajutat mereu sa te ridici de la pamant in momentele grele si sa mergi mai departe. Ai trecut peste tot... si esti aici. Iar drumul tau nu se incheie acum... acesta este doar un capitol, vor mai fi multe altele din care sa inveti si de care sa te bucuri.

Invata din trecut...

Timpul a trecut. Nu poti da anii inapoi pentru a o lua de la capat. Asadar, intelege ca aceste cicatrici ale tale ti-au dat o noua viata. Accepta tot ce s-a intamplat pentru a te bucura pe deplin de prezent.

ACUM se intampla viata ta. Universul iti pune in fata acest moment din timp pentru a fi fericita, pentru a iti modela viata asa cum crezi tu de cuviinta. Nu esti responsabila pentru negativitatea sau evenimentele mai putin frumoase care ti-au afectat viata. Nu poti decat sa accepti tot ce s-a intamplat, sa te ridici deasupra tuturor momentelor grele, sa iti ceri iertare si sa renunti la tot ce nu poti controla pentru a putea merge mai departe.

Ai gasit curaj in sufletul tau, ti-ai urmat pasiunile, te-ai detasat de oamenii pe care i-ai iubit si care te-au ranit incredibil de mult. Si ai luat-o de la capat. Mai puternica ca niciodata. Mai sigura pe tine. Mai dornica sa fii fericita.

foto main v1_one, Shutterstock

Zambetul de pe chipul tau acum este mult mai mare, iubirea din inima ta este mai plina, iar capacitatea de a crede in tine este infinita. Trezeste-te dimineata cu sufletul impacat pentru ca alegi sa simti liniste in viata ta. Alegi sa iti indeplinesti scopuri in viata care sa iti aduca bucurie, rasete, dragoste, sanatate, abundenta spirituala si oportunitati de a fi un om mai bun.

Esti aici si nu te mai intereseaza nimic din trecut. Nu mai urasti barbatul care a plecat, nici job-ul pe care l-ai pierdut, nici persoana care te-a tradat, nici toti anii pe care i-ai pierdut. Acum deschizi o usa noua a unui nou capitol. Acum te reindragostesti de tine. Acum cultivi recunostinta in inima ta. Acum esti in pace.

