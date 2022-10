QUEEN lanseaza piesa 'FACE IT ALONE' cu Freddie Mercury

Precedează sosirea QUEEN - THE MIRACLE COLLECTOR’S EDITION, care va aparea pe 18 noiembrie.

comunicat de presa: După ce au generat multe reactii in mediul online, când membrii trupei Brian May și Roger Taylor au dezvaluit pentru prima dată știrile despre o melodie redescoperită a Queen, cu Freddie Mercury, care ar fi luată în considerare pentru o posibilă lansare, piesa foarte așteptată „Face It Alone”, a aparut online.



Existența piesei a fost dezvăluită pentru prima dată de May și Taylor într-un interviu la radio BBC, la concertul Royal Jubilee de anul acesta, la care au interpretat alături de cântărețul Adam Lambert, Roger Taylor descriindu-o ca fiind „o mică bijuterie de la Freddie de care am cam uitat”, Brian May spunând: „Este un cantec frumos, e emoționant”.



Sosirea piesei conduce catre lansarea din 18 noiembrie a unei noi revizuiri a celui de-al 13-lea album al trupei, The Miracle, penultimul care a fost lansat în timpul vieții lui Freddie Mercury, care devine acum disponibil intr-un format cu 8 discuri.



Setul extins include The Miracle Sessions: un disc de o oră cu înregistrări suplimentare nelansate anterior, inclusiv șase melodii nepublicate. La fel de tentant pentru fani, audio-ul include schimburile sincere ale trupei la studiourile din Londra și Montreux, oferind cea mai revelatoare fereastră de până acum în procesul creativ al celor patru membri și bucuria și glumele de la întoarcerea lor la muncă împreună.



„Face It Alone” a fost înregistrat inițial în timpul sesiunilor istorice ale trupei din 1988 pentru acel album, o perioadă prolifică în care trupa a compus aproximativ 30 de piese, dintre care multe nu au fost lansate niciodată. Cantecul a fost redescoperit atunci când echipa de producție și arhivă a trupei s-a întors la acele sesiuni pentru a lucra la reeditarea setului de cutie The Miracle.



„Am uitat oarecum de această piesă”, recunoaște Roger Taylor, „dar acolo era această mică bijuterie. Este minunat, o adevărată descoperire. Este o piesă foarte pasională”.



Single-ul va fi prima melodie nouă cu Freddie Mercury lansată în ultimii 8 ani. Pe albumul Queen Forever din 2014, trupa a inclus trei piese nemaiauzite cu Mercury, inclusiv „Let Me in Your Heart Again”, „Love Kills” și „There Must Be More to Life Than This”.



Vorbind despre piesa redescoperită, Brian May spune: „Sunt fericit că echipa noastră a reușit să găsească această pistă. După toți acești ani, este grozav să ne auzim pe toți patru... da, și Deacy este acolo... lucrând în studio la o idee grozavă de cântec care nu s-a finalizat niciodată... până acum!”

Vizionare placuta