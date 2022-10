Horoscop pentru suflet: Mantra zodiei tale pentru săptămâna 24-30 octombrie

Horoscop săptămânal 24-30 octombrie. Descoperă care este mantra de care ai nevoie în această săptămână minunată de toamnă.

Spune-mi ce zodie ești pentru a îți spune care este mantra de care sufletul tău are nevoie în această săptămână de toamnă:

Horoscop Berbec

Mantra ta pentru această săptămână este: Am rabdare cu tot ce se intampla in jurul meu. Imi pun destinul in divinitate. Stiu ca planul Universului pentru mine este mai bun decat ceea ce imi doresc eu acum.

Horoscop Taur

Mantra ta pentru această săptămână este: Invat sa apreciez ce am in jurul meu. Sunt, in sfarsit, impacata si ma bucur de fiecare clipa in care sufletul meu simte liniste si inima mea simte bucurie.

Horoscop Gemeni

Mantra ta pentru această săptămână este: Traiesc pentru clipa de acum. Nu imi mai fac griji cu privire la viitor si nici nu ma mai intorc in trecut. Tot ce conteaza cu adevarat se intampla in acest moment.

Horoscop Rac

Mantra ta pentru această săptămână este: Aleg sa ma pun pe primul loc si sa am grija de mine. Chiar daca unii ar spune ca sunt egoista, nu imi pasa. Important este sa fiu eu fericita si linistita.

Horoscop Leu

Mantra ta pentru această săptămână este: Prezentul meu este unul minunat. Accept tot ceea ce mi se intampla si nu mai incerc sa fug de schimbari pentru ca ele ma ajuta sa cresc, sa evoluez, sa ma transform si sa devin cea mai buna versiune a mea.

Horoscop Fecioara

Mantra ta pentru această săptămână este: Ma eliberez de toate grijile si de lucrurile pe care nu le mai pot controla. Nu ma mai tem de nimic. Ii permit Universului sa isi joace cartea si invat sa ma bucur de calatorie.

Horoscop Balanta

Mantra ta pentru această săptămână este: Imi invat lectiile si sunt fericita in momentul de acum. Caut recunostinta in sufletul meu pentru ceea ce traiesc. Sunt impacata cu prezentul.

Horoscop Scorpion

Mantra ta pentru această săptămână este: Merg mai departe cu viata mea. Nu permit dificultatilor sa ma puna la pamant, din contra - imi invat lectiile, ma ridic mai puternica ca niciodata si fac un pas in fata.

Horoscop Sagetator

Mantra ta pentru această săptămână este: Visurile mele sunt numai si numai ale mele. Nu permit nimanui sa imi spuna cum sa imi traiesc viata. Ma bucur de fiecare clipa si lupt pentru ceea ce imi doresc.

Horoscop Capricorn

Mantra ta pentru această săptămână este: In inima mea nu este loc pentru negativitate, toxicitate, ganduri negative. In sufletul meu nu este loc pentru amaraciune sau ura. Sunt praf de stele, sunt parte din Univers. Sunt bunatate si iubire.

Horoscop Varsator

Mantra ta pentru această săptămână este: Imi pun destinul in mainile Universului si ii permit divinitatii sa imi arate drumul pe care trebuie sa merg. Ma bucur cu toata inima de aceasta calatorie.

Horoscop Pesti

Mantra ta pentru această săptămână este: Invat sa imi deschid inima si sa le arat oamenilor din jurul meu cat de mult inseamna pentru mine. Iubirea imi inunda inima.

foto main PK Studio, Shutterstock

Vizionare placuta