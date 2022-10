La ce trebuie să renunți în săptămâna 24-30 octombrie ca să atragi fericirea

Horoscop săptămânal. La ce trebuie să renunți pentru a atrage fericirea în viața ta în următoarele 7 zile ale acestei săptămâni.

Horoscop săptămânal pentru perioada 24-30 octombrie. Află la ce trebuie să renunți pentru a atrage fericirea în viața ta în funcție de semnul zodiacal în care te-ai născut.

Horoscop Berbec

Trebuie sa renunti sa te pierzi in detalii

Pierzi timp pretios pierdandu-te in detalii; incearca, in schimb, sa vezi imaginea de ansamblu. Fa un pas in spate si bucura-te de aceasta calatorie. Concentreaza-te doar pe lucrurile majore, importante pentru ca ele sunt cele care conteaza cu adevarat.

Horoscop Taur

Trebuie sa renunti sa te concentrezi doar pe viata profesionala

A venit momentul sa incerci sa iti planifici altfel timpul; nu mai reusesti sa mai faci nimic din ce iti bucura sufletul si esti mereu focusata pe viata profesionala. In aceasta saptamana, schimba lucrurile si gaseste echilibrul de care ai nevoie.

Horoscop Gemeni

Trebuie sa renunti sa te mai ingrijorezi cu privire la viitor

Nimeni nu stie ce ii rezerva viitorul. Nu este acesta un lucru minunat? Priveste-l ca pe o surpriza din partea vietii. Intre timp, focuseaza-te pe momentul prezent pentru ca este singurul care conteaza si care exista.

Horoscop Rac

Trebuie sa renunti la oamenii toxici din jurul tau

Daca vrei sa te eliberezi de toata negativitatea din jurul tau, incepe sa faci putina curatenie in relatiile pe care le ai cu oamenii; sunt atat de multe suflete toxice care iti incarca inima si mintea cu ganduri si energii nepotrivite.

Horoscop Leu

Trebuie sa renunti sa iti mai complici singura viata

Viata este incredibil de frumoasa in simplitatea ei. Noi, oamenii, suntem de vina pentru ca ajungem sa o complicam in toate felurile posibile. In aceasta saptamana incearca sa faci un pas in spate si sa ii permiti destinului sa te indrume; bucura-te de calatorie.

Horoscop Fecioara

Trebuie sa renunti sa iti mai faci prea multe planuri

Nu te mai aglomera atat de tare; ia viata treptat, pas cu pas. Nu trebuie sa ai planuri pentru fiecare aspect marunt, nu trebuie sa te pierzi in detalii. Ofera-ti timp sa te bucuri de ce ti se intampla fara sa pui prea mult presiune pe tine.

Horoscop Balanta

Trebuie sa renunti la ce nu ai deja

Viata este atat de scurta... nu pierde timp concentrandu-te prea mult pe lucrurile pe care nu le ai. Elibereaza-te de toate aceste ganduri si invata sa fii recunoscatoare pentru tot ce este frumos si exista deja in prezentul tau.

Horoscop Scorpion

Trebuie sa renunti sa te mai aglomerezi atat de tare

In viata nu trebuie sa ai tot timpul ocupat... ci trebuie sa inveti cum sa fii productiva, sa faci ce iti place, sa fii fericita. Asadar, nu te mai aglomera atat de tare la locul de munca; renunta la unele sarcini astfel incat sa te ocupi doar de ce trebuie.

Horoscop Sagetator

Trebuie sa renunti sa incerci sa multumesti toti oamenii din jurul tau

Nu te pierde pe tine concentrandu-te prea mult pe ce au nevoie oamenii din jur. Nu iti fura propria fericire pentru a ii face pe altii fericiti. Incearca sa fii putin egoista si sa te pui pe primul loc; ai grija de tine.

Horoscop Capricorn

Trebuie sa renunti la trecut

A venit momentul sa te eliberezi de tot ce te tine legata de trecut. Nu mai poti indrepta nimic pentru ca nu mai exista nimic acolo in afara de durere. Asadar, inchide definitiv usa acestui capitol pentru a putea incepe altul. Viata nu asteapta, timpul trece.

Horoscop Varsator

Trebuie sa renunti la temerile care te tin pe loc

Incearca sa faci un pas in spate si sa te intrebi: "Si... daca dau gres, ce se va intampla?". Raspuns: vei invata cele mai importante lectii de viata care te vor ajuta sa cresti si sa evoluezi. Asadar, de ce iti este teama? Mergi mai departe cu visurile tale.

Horoscop Pesti

Trebuie sa renunti sa mai traiesti dupa cum iti dicteaza altii

Aceasta este viata ta... numai si numai a ta. Asadar, nu te mai lasa influentata de ce zic sau fac oamenii din jurul tau si incearca sa traiesti cum simti tu mai bine. Fa ce te face cu adevarat fericita si vei vedea cum se vor schimba lucrurile.

foto main Zolotarevs, Shutterstock

