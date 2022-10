7 Mantre puternice pentru fiecare zi a săptămânii (24-30 octombrie)

Rostește câte o mantră în fiecare dimineață și vei vedea cum totul se va schimba în bine.

Am pregătit pentru tine 7 mantre simple, însă extrem de puternice, pentru fiecare zi a acestei săptămâni astfel încât să reușești să faci față cu brio tuturor provocărilor ce vor urma, să înveți din ele și să ai curajul să lupți pentru ceea ce îți dorești.

Mantră pentru ziua de luni

Sunt bine cu mine. In lumea mea este liniste. In mintea mea este pace. In sufletul meu este bucurie. Universul ma iubeste.

Mantră pentru ziua de marti

Am incredere ca totul va fi bine. Fac un pas in spate si ii permit Universului sa imi arate care este cel mai potrivit drum pentru mine.

Mantră pentru ziua de miercuri

Invat sa ma adaptez schimbarilor. Invat sa accept viata asa cum este ea. Invat sa imi primesc cu bratele deschise destinul.

Mantră pentru ziua de joi

Atrag tot ce este mai frumos in viata mea. Atrag binele, atrag fericirea, atrag linistea, atrag bucuria.

Mantră pentru ziua de vineri

Sunt parte din acest Univers incredibil. Nu ma simt singura pentru ca nu sunt niciodata singura. Puterea divina este mereu alaturi de mine.

Mantră pentru ziua de sambata

Sunt libera sa traiesc asa cum imi doresc. Nimeni si nimic nu ma poate convinge sa nu lupt pentru visurile mele.

Mantră pentru ziua de duminica

Invat sa las trecutul in spate si sa ma concentrez pe momentul prezent. Traiesc pentru aici si acum. Caut fericirea in inima mea si nu ma mai pierd pe drumuri nepotrivite pentru mine.

