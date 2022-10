DJ SAVA și Adrian Sasu lansează 'No Lie'

DJ SAVA și Adrian Sasu fac echipă și lansează „No Lie”, o piesă numai bună pentru playlist-ul tău.

comunicat de presa: „No Lie” redă în beat-uri și versuri esența unei povești de iubire ce te transpune într-o altfel de lume, una plină de culori și tonuri. Compus și produs de către DJ SAVA alături de Mihaela Arsene, single-ul este însoțit de un videoclip bold ce reprezintă perfect mood-ul piesei, dar și „aroma” unei toamne de neuitat. Vocea îi aparține Adrianei Onci, alături de care DJ SAVA a lansat recent „Stay With Me".

Producătorul și artistul DJ SAVA a făcut înconjurul lumii cu muzica sa de-a lungul timpului care a adunat peste 500 de milioane de vizualizări pe YouTube și a cucerit publicul cu hituri internaționale precum „Love in Dubai”, „Aroma”, „I Like The Trumpet”, „I Loved You” și „Tenerife”, care au avut mult succes în țări precum Germania, Marea Britanie, Italia, Bulgaria și altele. Până în prezent, DJ-ul a colaborat cu artiști precum Connect-R, Raluka, Alina Eremia, Faydee, Irina Rimes și Ioana Ignat. Printre cele mai recente piese ale sale se regăsesc „Playa Paraiso”, „No More Lies”, „Shisha”, „Casablanca” și „Cover My Body In Gold”, precum și „Jamaica” cu Connect-R, „Maria” și „Oye Como Va?” (alături de RUBY), „Dalida” (alături de BIBI), „Money Maker” și „Can’t Stop This Feeling” (cu Jose M Duro și Arturo Grao).



Din pasiune pentru muzică, Adrian Sasu a devenit DJ la vârsta de 15 ani, iar de atunci a lansat o mulțime de remixuri ale unora dintre cele mai mari hituri românești. În prezent, pe lângă DJ-ing și munca de antreprenoriat este Manager General al Alezzi Yacht, unul dintre cele mai în vogă localuri de entertainement.

