Horoscop pentru suflet: Mantra zodiei tale pentru săptămâna 31 octombrie - 6 noiembrie

Horoscop săptămânal 31 octombrie - 6 noiembrie. Descoperă care este mantra de care ai nevoie în această săptămână minunată de toamnă.

Spune-mi ce zodie ești pentru a îți spune care este mantra de care sufletul tău are nevoie în această săptămână de toamnă:

Horoscop Berbec

Mantra ta pentru această săptămână este: Am încredere în mine. Chiar dacă ascult sfaturile pe care le primesc de la oamenii dragi mie, de data aceasta aleg să mă las condusă de intuiție pentru că sufletul meu este singurul care știe de ce are nevoie pentru a fi fericit cu adevărat.

Horoscop Taur

Mantra ta pentru această săptămână este: Fericirea este și va fi întotdeauna o alegere. De aceea, promit să aleg să văd lucrurile bune, să apreciez tot ce mi se întâmplă frumos, să fiu recunoscătoare pentru ce am.

Horoscop Gemeni

Mantra ta pentru această săptămână este: Știu că sunt iubită. Știu că Universul are un plan special pentru mine. Știu că acesta este doar începutul. Îmi las destinul în mâinile divinității.

Horoscop Rac

Mantra ta pentru această săptămână este: Îmi eliberez sufletul de orice senzație de teamă, furie și negativitate astfel încât să ajung într-un loc încărcat cu iubire.

Horoscop Leu

Mantra ta pentru această săptămână este: Am venit pe această planetă pentru a învăța să mă iubesc pe mine mai mult și să împart această dragoste cu toți cei din jurul meu.

Horoscop Fecioară

Mantra ta pentru această săptămână este: Mă eliberez de orice sentiment negativ pe care îl nutresc în aceste momente. Pe măsură ce îmi schimb gândurile, lumea din jurul meu se schimbă și ea.

Horoscop Balanță

Mantra ta pentru această săptămână este: Mă aflu în procesul schimbării pozitive. Mă dezvolt în moduri care mă împlinesc. Numai ce e bun poate veni către mine. Acum exprim sănătatea, fericirea, prosperitatea şi pacea minții.

Horoscop Scorpion

Mantra ta pentru această săptămână este: Cel mai mare cadou pe care mi-l pot oferi este iubirea necondiționată. Aleg să mă accept pentru ceea ce sunt, să cred în mine, să fiu fericită cu mine însămi și să mă bucur de fiecare clipă pe care o trăiesc singură.

Horoscop Săgetător

Mantra ta pentru această săptămână este: Acum este timpul meu să reușesc. Acum este timpul meu să cred în mine. Acum este timpul meu să las în spate trecutul și să merg mai departe cu viața mea.

Horoscop Capricorn

Mantra ta pentru această săptămână este: Nimeni nu este responsabil pentru viața pe care o duc. Eu țin frâiele vieții mele. Eu îmi creez propria realitate prin acțiunile și gândurile mele. Eu dețin controlul asupra propriei vieți.

Horoscop Vărsător

Mantra ta pentru această săptămână este: Am curajul să lupt pentru ceea îmi doresc. Am curajul să nu renunț la visurile mele. Am curajul să merg mai departe pe acest drum pentru că știu că este cel potrivit pentru mine.

Horoscop Pești

Mantra ta pentru această săptămână este: Aleg să simt că trăiesc liber, să fiu inspirată de tot ce se întâmplă în jurul meu și să lupt pentru ceea ce îmi doresc. Aleg să fac un pas mic, dar important, către împlinirea visurilor mele.

foto main Miriama Taneckova, Shutterstock

