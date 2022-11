11 Lucruri marunte pe care un barbat le face doar atunci cand iubeste cu adevarat

Vrei sa stii daca te iubeste cu adevarat? Atunci acorda atentie acestor semne.

Un barbat care iubeste nu se teme sa arate prin actiuni clare. Degeaba iti spune "Te iubesc" daca sunt doar vorbe goale. Intotdeauna faptele trebuie sa insoteasca vorbele. Cuvintele aduc fericire pe moment, insa faptele sunt cele care demonstreaza adevarata intentie.

1. Iti trimite mesaje pe parcursul zilei. Chiar daca nu sunteti impreuna, stii ca el este cu tine in ganduri deoarece iti trimite mesaje dragute - iar acesta este un semn ca se gandeste la tine.

2. Renunta la masti. In fata ta da jos toate mastile pe care le poarta in societate si alege sa fie vulnerabil - pentru ca stie ca tu nu il vei rani niciodata. Si, mai mult decat atat, vrea sa il vezi asa cum este el de fapt: un suflet in cautarea fericirii.

3. Este cel mai mare fan al tau. Indiferent de situatie, el te sustine neconditionat. Este acolo pentru tine si asa va fi intotdeauna. Te ridica de la pamant si te scutura pentru a iti reveni si a merge mai departe. Iar... cand castigi o batalie este cel mai fericit.

4. Face lucrurile care conteaza pentru tine. Iti cunoaste limbajul iubirii si face ce este important pentru tine astfel incat sa te simti iubita.

5. Te imbratiseaza si te saruta in timpul noptii. Ce poate fi mai frumos decat o imbratisare puternica si un sarut pe frunte in miez de noapte? Gandeste-te ca o face inconstient - atat de mult iti iubeste sufletul.

6. Face curatenie dupa el. Te ajuta la treburile casnice fara sa ii ceri ceva. De ce? Pentru ca stie ca tu nu iei rolul mamei lui. Sunteti parteneri in relatie si in viata.

7. Te saruta fara motiv. Va uitati la un film si vrei sa te simti confortabil. Asa ca iti intinzi picioarele peste ale lui si el, in acel moment, te trage aproape de el, te ia in brate si te saruta. Pur si simplu.

8. Te asculta cu adevarat. Este prezent atunci cand vorbesti si este atent la fiecare detaliu pentru ca ii pasa de cum ti-ai petrecut ziua, ce ai facut, ce ti s-a intamplat, cum te simti.

9. Are incredere in tine. Nu este gelos pentru ca i-ai demonstrat ca esti implicata in relatia voastra. In plus, stie ca nu esti genul de persoana care sa insele.

10. Are grija de tine. Alaturi de el te simti in siguranta. Stii ca nu ti-ar face niciodata rau intentionat.

11. Te priveste si zambeste. Acesta este unul dintre cele mai frumoase semne - treci prin fata lui si iti dai seama ca esti "urmarita". Iar, cand intorci privirea catre el, vezi ca pe fata are un zambet larg, de adolescent indragostit.

foto main unsplash

Vizionare placuta