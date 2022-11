Un suflet pereche nu vine in viata ta pentru a te completa, ci pentru a te inspira sa te completezi singura

Nu astepta ca sufletul pereche sa vina in viata ta si sa te completeze... pentru ca nu se va intampla niciodata asta. Rolul sufletului perehce nu este pentru a te completa... ci pentru a te inspira sa te completezi singura.

Sa nu mai crezi niciodata ca ai nevoie de cineva pentru a fi fericita, pentru a fi completa, pentru a trai asa cum iti doresti sa traiesti si pentru a iubi cu adevarat. Nici vorba. Sa nu astepti niciodata o persoana pentru a te bucura de prezent si a iti face planuri pentru viitor.

Uite cum sta treaba... un suflet pereche vine in viata ta pentru a iti fi partener de drum. El nu este responsabil pentru fericirea ta... ci tu esti. El nu vine pentru a iti vindeca sufletul... tu trebuie sa faci asta. El nu vine pentru a pune la loc bucatile de inima franta... este datoria ta sa faci asta.

Un suflet pereche este un suflet care nu te judeca pentru defetele tale. Un suflet pereche este un suflet care iti vede toate problemele, care vede partile din tine care au fost afectate de intamplari, momente, dezamagiri. Un suflet pereche este un suflet care iti vede toate luptele pe care le duci si care alege sa stea alaturi de tine... sa te tina de mana si sa iti spuna ca totul va fi bine. El nu va duce luptele tale, insa va ramane alaturi de tine pentru a iti fi sprijin pe tot parcursul calatoriei.

Un suflet pereche este cineva care te determina sa muncesti pentru a deveni cea mai buna versiune a ta. Cineva care vede potential in tine si te sustine in toate visurile pe care le ai. Cineva care iti deschide ochii si te face sa iti dai seama ca esti mai puternica ca niciodata. Un suflet pereche te vede in moduri in care tu nu te-ai putut vdea niciodata.

Un suflet pereche nu se teme de evolutia ta, din contra... o aplauda si o sustine. El nu simte nevoia sa te protejeze si sa te tina in spate astfel incat sa ramai sa fii mereu asa cum esti. El nu se simte inferior cand iti vede succesul. Din contra, este cel mai fericit pentru tine. Este acolo neconditionat si se bucura la fiecare schimbare pe care o faci. Tu iti cresti aripi, iar el te face sa te simti bine cu ele. Este mandru pentru ca ai incredere in tine si iti urmezi planurile.

Nu, un suflet pereche nu te va completa niciodata... insa te va inspira sa te completezi tu singura. Un suflet pereche este persoana care te tine de mana pe drumul vietii, care te motiveaza si te incurajeaza sa iesi din zona de confort si sa incerci sa cresti, sa te schimbi, sa te reinventezi pana cand vei fi cu adevarat fericita. Un suflet pereche este un suflet care te iubeste cu atat de multe convingere si cu atat de mult patos incat este imposibil sa te indoiesti de ceea ce simte pentru tine.

foto main Versta, Shutterstock

Vizionare placuta