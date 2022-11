Matteo lanseaza single-ul 'Badder Than Bad', alaturi de Zubi

Matteo colaboreaza cu Zubi pentru un track pregatit sa ia cu asalt topurile muzicale si playlistele din intreaga lume – „Badder Than Bad”.

comunicat de presa: Dupa ce a lansat piesa „A Little Bit”, alaturi de Idahams, Matteo revine cu un single in colaborare cu Zubi, artistul care a cucerit topurile cu hitul „sugar”.



Piesa „Badder Than Bad” este compusa de catre George Emanuel Calin, Matteo, Tobi Ibitoye si Zubi.



Matteo, cântăreț, compozitor și producător dancehall și reggae, este „părintele” hitului Panama. Track-ul “Panama” a ajuns la 12 milioane de ascultari pe Spotify și 164 de milioane de vizualizări pe YouTube. „Panama” a luat cu asalt Asia și mii de videoclipuri cu dans au fost încărcate pe diverse platforme de Social Media cu așa-numitul „Panama Dance”.

Matteo a lucrat la proiecte de producție și mixtape cu mulți artiști pop români de top, precum Loredana Groza, Taraful din Clejani, Marius Moga (Morandi), Smiley, Deepside Deejays și alții.



Pe străzile răcoroase din Abuja, Nigeria, s-a născut o textură moale, dar aspră, amestecată cu aur și suflet, în anul 1996, pe 2 ianuarie. Cu peste 100 de milioane de streamuri, ZUBI, spiritul afro, este aici pentru a rămâne. Neavând niciun gen în care să fie fixat, plutește, dar nu în aceeași direcție a valurilor. Ultimul Z, primul din spate!

Vizionare placuta