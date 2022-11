Horoscop pentru suflet: Mantra zodiei tale pentru săptămâna 7-13 noiembrie

Horoscop săptămânal 7-13 noiembrie. Descoperă care este mantra de care ai nevoie în această săptămână minunată de toamnă.

Spune-mi ce zodie ești pentru a îți spune care este mantra de care sufletul tău are nevoie în această săptămână de toamnă:

Horoscop Berbec

Mantra ta pentru această săptămână este: Sunt pregatita pentru ceea ce urmeaza. Accept tot ce imi vine in cale si aleg sa gasesc acele lucruri care ma fac cu adevarat fericita.

Horoscop Taur

Mantra ta pentru această săptămână este: Este dificil sa pasesc pe un drum nou, insa nu este mai dificil decat sa raman intr-un loc care nu ma multumeste deloc, care imi ofera doar durere sau, si mai grav, care nici macar nu mai exista.

Horoscop Gemeni

Mantra ta pentru această săptămână este: Povestea vietii mele are multe capitole. Un capitol dificil nu inseamna ca este sfarsitul. Acum aleg sa dau pagina si sa merg mai departe.

Horoscop Rac

Mantra ta pentru această săptămână este: Sunt puternica. Am incredere in mine. Am incredere in Univers ca imi pregateste un destin minunat. Ma vindec cu fiecare zi care trece si imi continui drumul.

Horoscop Leu

Mantra ta pentru această săptămână este: Ma iubesc pentru ceea ce sunt. Ma iert pentru ce s-a intamplat. Ma incurajez sa fiu puternica si sa merg mai departe.

Horoscop Fecioara

Mantra ta pentru această săptămână este: Aleg sa traiesc cu zambetul pe buze. Aleg sa fiu recunoscatoare pentru tot ce am frumos in aceasta viata. Aleg sa fiu fericita clipa de clipa.

Horoscop Balanta

Mantra ta pentru această săptămână este: Nu pot opri viitorul. Nu ma pot intoarce in trecut. Singurul lucru pe care il pot face este sa traiesc acum, in prezent. Pentru ca acum se intampla viata mea.

Horoscop Scorpion

Mantra ta pentru această săptămână este: Duc o viata plina de scop si de implinire. Caut lucruri care aduc un scop real vietii mele. Renunt la tot ce nu mai este bun pentru tine. Fac schimbarile necesare astfel incat sa fiu cu adevarat fericita.

Horoscop Sagetator

Mantra ta pentru această săptămână este: Trecutul s-a incheiat. El nu mai exista. Nu pot schimba ceva ce s-a intamplat, asa ca aleg sa merg mai departe cu viata mea, bucurandu-ma de momentul prezent si invatand sa practic recunostinta.

Horoscop Capricorn

Mantra ta pentru această săptămână este: Efortul nu este niciodata irosit... nici macar atunci cand rezultatele sunt dezamagitoare. Efortul ma ajuta sa fiu mai puternica.

Horoscop Varsator

Mantra ta pentru această săptămână este: In inima mea stiu ca pot face tot ce imi propun. Imi urmez visurile si lupt pentru tot ce imi doresc.

Horoscop Pesti

Mantra ta pentru această săptămână este: Am tot ce imi trebuie si sunt recunoscatoare pentru viata mea. In inima mea este liniste si fericire.

foto main Oksana Petrusevych, Shutterstock

