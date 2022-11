Evenimentele astrologice din noiembrie ne trezesc la viata si ne aduc mai aproape de ceea ce suntem cu adevarat

Noiembrie este precum o usa magica ce ne ajuta sa ne conectam cu sinele nostru spiritual si sa exploram necunoscutul. Scapam de bagajele vechi, vindecam traumele din corp, iesim din furtunile pline de confuzie si renastem din cenusa. Luna noiembrie este o luna care ne va zgudui, ne va trezi si ne va aduce mai aproape de ceea ce suntem cu adevarat.

Suntem deja in a 11-a luna a anului 2022. Noiembrie a inceput cu o forta incredibila si energii pline de magie ce ne ajuta sa ne indreptam atentia asupra noastra si a sufletului nostru. Aceasta este o perioada frumoasa, divina, cu o multime de oportunitati de a ne reimprospata intentiile si de a ne asigura ca ceea ce vrem se aliniaza cu calea sufletului nostru in timp ce navigam prin rutina zilnica si ne conectam la puterea Cosmosului.

Evenimentele astrologice din noiembrie ne indeamna sa renuntam la trecut. Schimbarea este aici pentru a ne aduce liniste si fericire

Sa aruncam o privire detaliata asupra evenimentelor astrologice din luna noiembrie:

8 noiembrie - Eclipsa de Luna Sangerie in Taur

Intram in inima sezonului eclipselor. O eclipsa de Luna sangerie are loc pe 8 noiembrie. Universul ne spune sa ne pregatim pentru un val intens de energii. In acest timp, Cosmosul creeaza magie pentru a ne ajuta sa ne aliniem profund cu scopul sufletului nostru.

O eclipsa de luna este o luna plina supraalimentata de energiile Universului care actioneaza ca o poarta pe care Universul il foloseste pentru a ne determina sa acordam atentie zonelor din viata noastra in care trebuie sa se intample schimbari importante.

9 noiembrie: Soarele si Uranus sunt in opozitie

Continuand sa urmareasca pasii lui Venus, Soarele se opune lui Uranus, ceea ce va activa o iluminare a autenticitatii noastre care ne va trage spre oportunitati frumoase. Avem incredere in intuitia noastra si, cu indrazneala, acceptam schimbarile pe care Universul ni le pune in fata.

16 noiembrie: Venus intra in Sagetator

Venus a calatorit alaturi de Soare inca din octombrie. Venus in Sagetator inspira usurinta, optimism, expansiune, intelegere si evolutie prin calea noastra spirituala. Este momentul sa ne lasam purtati de destin si sa ne bucuram de entuziasmul si dragostea pe care le avem pentru viata.

17 noiembrie: Mercur intra in Sagetator

Mercur, mesagerul cosmic, intra pe taramurile intinse ale Sagetatorului si aduce cu el aventura, distractie, dorinta de a explora, imbunatatire spirituala si comunicare cu mult entuziasm. Universul ne sfatuieste sa evitam impulsivitatea si comportamentul nesabuit si sa invatam sa avem rabdare atat in relatiile cu oamenii din jurul nostru, cat si in relatia cu noi insine.

22 noiembrie: Soarele intra in Sagetator

Soarele isi schimba din nou semnul, iesind din Scorpion si mutandu-se in Sagetator. Astfel, se incheie un sezon monumental de revelatii si imbunatatiri spirituale. Sagetatorul reprezinta expasiune, gandire centrata pe suflet, iubire de sine, victorie. Acum avem ocazia sa infruntam umbrele ego-ului pentru a ne da seama ce ne dorim cu adevarat in viata.

23 noiembrie: Jupiter intra direct in Pesti + Luna Noua in Sagetator

Aceasta este ultima Luna Noua a toamnei 2022 si are loc in zodia Sagetator. Luna Noua este o faza magica in care Soarele este in conjunctie cu Luna, deschizand un nou ciclu lunar de 28 de zile. In aceasta faza, intunericul preia conducerea, iar magia se intensifica, simbolizand o perioada benefica pentru a planta seminte noi si a le uda pe cele curente. Luna Noua in Sagetator vine cu eliberare de trecut pentru a ne putea concentra pe noile oportunitati.

Dupa patru luni de mers in retrograd, Jupiter intra direct in Pesti in timpul Lunii Noi. Jupiter in Pesti stimuleaza o perioada intensa de receptivitate spirituala si ne indeamna sa ne concentram in principal pe visurile noastre.

