Ce inseamna cand visezi ca te ratacesti?

Ce inseamna atunci cand visezi ca te-ai ratacit? Visul tau poate avea mai multe interpretari. Ti-am pregatit o lista cu acestea.

Daca ai visat macar o data ca te-ai ratacit, probabil nu ai ramas cu un sentiment prea placut. Fie ca ai visat ca esti ratacita intr-o padure, intr-un oras sau intr-un loc pe care nici macar nu poti sa il identifici, sentimentul nu iti da pace. Aceste emotii iti pot comunica multe lucruri. Primul pas este sa te intrebi „unde altundeva am mai trait aceste emotii?”. Astfel, visul se poate lega de o experienta reala, iar tu poti ajunge sa intelegi mai bine ceea ce se intampla.

Iata cateva semnificatii pentru atunci cand visezi ca te-ai ratacit:

Te simti ratacita si in viata ta de zi cu zi. Pentru inceput, cea mai evidenta semnificatie a visului pe care o poti aborda este aceea de a te simti ratacita si in viata ta de zi cu zi. Daca visezi, de exemplu, ca nu gasesti drumul catre casa ta, este posibil sa traiesti in nesiguranta. Poate experimentezi sentimente contradictorii sau esti coplesita. Stresul are acest impact asupra vietii.

