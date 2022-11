Motivul stiintific pentru care partenerul ajunge sa te scoata din sarite, chiar daca nu este vina lui

Exista multi factori care influenteaza starea unei relatii romantice, iar stresul este cu siguranta unul dintre acestia.

Un studiu recent, publicat in jurnalul stiintific „Social Psychological and Personality Science”, arata ca stresul te poate face sa-ti privesti partenerul intr-un mod negativ. Cercetatorii au analizat comportamentul a 79 de cupluri proaspat casatorite in timpul momentelor de stres care surveneau in viata lor. Astfel, in fiecare seara, timp de zece zile la rand, fiecare partener din fiecare cuplu si-a inregistrat starea de spirit in raport cu cea a partenerului, scrie Mind Body Green.

Potrivit coautoarei studiului, Lisa Neff, motivul pentru care au fost monitorizate persoane proaspat casatorite este ca acestea petrec luna de miere si sunt mai predispuse sa-si priveasca partenerlu intr-o lumina pozitiva.

Rezultatele au aratat ca stresul joaca un rol special in declansarea unui comportament negativ in raport cu partenerul.

