13 Lucruri pe care sa ti le spui cand sufletul ti-e plin de furie

Data viitoare cand vei simti furie in sufletul tau aminteste-ti aceste cuvinte...

Autocontrolul implica sa stii cum sa iti gestionezi reactiile impulsive si modul in care gandesti inainte de a actiona sau de a vorbi. Daca reusesti sa te controlezi inseamna ca poti gestiona emotii puternice precum furia. Cel mai important, reusesti sa iei decizii in interesul tau mai degraba sa faci alegeri gresite care te pot rani pe viitor sau chiar in momentul prezent.

Ce faci in situatiile cu adevarat grele, in care sufletul ti-e plin de furie? Te calmezi spunandu-ti lucrurile potrivite. Urmatoarele cuvinte te vor ajuta data viitoare cand vei avea nevoie de putina motivatie pentru a iti pastra calmul.

1. Nu mai permit oamenilor care fac atat de putine lucruri frumoase pentru mine sa imi controleze atat de mult mintea, sentimentele si emotiile.

2. Autocontrolul este un semn al unei persoane mature din punct de vedere emotional.

3. Controlarea reactiilor grabite, a nerabdarii si a furiei ma ajuta foarte mult pe drumul meu in lupta de a stapani si a dobandi putere interioara si autodisciplina.

4. Promit sa nu mai raspund niciodata unei persoane furioase chiar daca aceasta merita. Nu permit ca furia lui sa devina mania mea.

5. Autocontrolul este un factor cheie in a trai o viata frumoasa. Nu putem controla totul in viata, insa cu siguranta ne putem controla pe noi insine.

6. Nimeni nu ma poate determina sa las fericirea si linistea mea pentru a face loc furiei si nervilor. In lumea mea este bine, nu am nevoie de emotii negative in viata mea.

7. Furia este precum o otrava pentru un suflet. Aleg sa nu o iau pe acest drum pentru ca nu este al meu. Nu imi apartine absolut deloc.

8. Nu pot si nu voi putea controla niciodata ceea ce mi se intampla... insa imi pot controla atitudinea fata de ceea ce mi se intampla. Si, prin acest lucru, pot modela schimbarea in favoarea mea.

9. Ceea ce se poate face cu amaraciune intr-o manie necontrolata nu mai poate fi schimbat.

10. Stapanirea de sine este elementul principal in respectul de sine. Aleg sa transform furia in ceva pozitiv si sa gasesc o solutie astfel incat sa depasesc orice situatie complicata.

11. Confruntarea cu inamicul cu furie in suflet imi hraneste ego-ul, insa imi diminueaza sansele de succes. Si, pentru a avea succes, trebuie sa detin controlul asupra starilor mele si sa nu ii permit furiei sa imi inunde sufletul.

12. Daca vorbesc atunci cand sunt furioasa sunt convinsa ca voi spune lucruri pe care le voi regreta in scurt timp.

13. Furia este doar furie. Ea exista si atat. Se intampla acum, insa apoi dispare. Ceea ce fac cu ea este ceea ce conteaza cu adevarat - o pot folosi pentru a construi ceva frumos sau pentru a distruge tot ce am construit pana acum. Iar alegerea este la mine.

foto main Anna Berdnik, Shutterstock

