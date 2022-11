Pe 23 noiembrie va rasari ultima Luna Noua a toamnei 2022 pentru a ne pregati pentru un nou inceput in viata

Luna Noua are loc in zodia Sagetator si ne ajuta sa ne eliberam destinul de obstacole pentru noi oportunitati frumoase.

Suntem pregatiti sa lasam in spate trecutul, sa dam pagina si sa o luam de la capat mai puternici ca niciodata. Ne ridicam de la pamant, ne stergem murdaria de pe noi si facem un pas in fata. Inceputul divin se uneste cu sufletele noastre pentru a cuprinde in el si prezentul, si viitorul.

In seara zilei de 23 noiembrie, pe cerul intunecat si rece al lunii noiembrie va rasari ultima Luna a toamnei 2022. Aceasta actioneaza precum o usa magica ce ne ajuta sa ne conectam cu sinele nostru spiritual si sa exploram necunoscutul din destinele noastre. Renuntam la bagajele vechi, ne vindecam de traumele din corp, iesim din confuzie si ne ridicam din cenusa mai puternici ca niciodata. Ne trezim la realitate si ne pregatim pentru un nou inceput.

Ultima Luna Noua a toamnei 2022 are loc in zodia Sagetator

Luna Noua din 23 noiembrie este penultima Luna Noua a acestui an si ultima Luna Noua a toamnei si este o faza magica in care Soarele este in conjunctie cu Luna, deschizand astfel un nou ciclu lunar de 28 de zile. In aceasta faza intunericul preia stapanirea, iar magia se intensifica, simbolizand un prim moment pentru a planta noi seminte si a le uda pe cele deja plantate.

Sagetatorul, arcasul priceput, cautatorul adevarului suprema, inspira sentimente de bucurie, credinta si optimism, sentimente pe care le luam dupa noi si in anul 2023, sporindu-ne bunatatea si alinierea la puterea divina. Luna Noua in Sagetator subliniaza importanta implinirii visurilor, a sanatatii, a creativitatii, a bucuriei pentru lucrurile marunte, a inspiratiei si a credintei in divinitate.

Iata care este mantra de care zodia ta are nevoie in aceasta perioada in functie de zodia in care te-ai nascut:

Berbec: Lupt pentru a deveni cea mai buna versiune a mea. Lupt pentru a imi implini visurile. Lupt pentru a fi fericita zi de zi, clipa de clipa.

Taur: Linistea imi inunda sufletul in timp ce iubire imi inunda inima. Totul este frumos in viata mea.

Gemeni: Viata aceasta este numai si numai a mea. Nimeni nu o poate duce mai bine decat mine. Eu sunt facuta pentru a o trai, asa ca ma incapatanez sa o fac cat mai bine cu putinta.

Rac: Nu ma mai tem de nimic. Sunt bine, sunt linista, sunt fericita. Am incredere in mine si lupt pentru ceea ce imi doresc.

Leu: Ma eliberez de toata negativitatea din jurul meu astfel incat sa permit energiei pozitive sa patrunda in viata mea si sa ma ajute sa ma dezvolt.

Fecioara: Nu ma mai tem de schimbare. Imi deschid inima si ii permit Universului sa imi arate drumul pe care l-a pregatit pentru mine.

Balanta: Invat sa cultiv recunostinta in viata mea. Invat sa fiu bine cu mine. Invat sa imi accept viata asa cum este ea, cu bune si cu rele.

Scorpion: Bucuriile marunte sunt cele care conteaza cu adevarat in viata. Invat sa ma bucur de ele si sa nu ma mai concentrez pe ce imi lipseste.

Sagetator: Tot ce mi se intampla in aceste momente ma pregateste pentru un nou capitol al vietii mele. Imi deschid sufletul si accept ceea ce traiesc cu toata inima.

Capricorn: Am rabdare cu planul Universului pentru mine. Am rabdare cu destinul meu. Fac un pas in spate si ii permit divinitatii sa imi arate drumul pe care trebuie sa merg.

Varsator: Sunt bine cu mine. Sunt linista si sunt implinita. Viata mea este una frumoasa.

Pesti: Sunt pregatita pentru un nou inceput. Ma eliberez de tot ce este vechi si permit noului sa intre in viata mea.

